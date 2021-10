Nolito: "Falla Messi, falla Neymar, falla Haaland... ¿cómo no va a fallar Aspas?

Nolito compareció ante los medios de comunicación, y aprovechó la pregunta sobre cómo ve a Iago Aspas para defender a su capitán. Aspas pasa por un complicado momento, con 2 goles y 1 asistencia en los 8 primeros partidos, lejos de su mejor nivel y con su equipo, el Celta, en 15ª posición. Sin embargo, Nolito ha sido muy claro: "Lo veo de puta madre, amigo. Lo veo bien, somos seres humanos y en todos los trabajos se falla y el que diga que no, es mentira".

El inicio de temporada del Celta en general, y de Aspas en particular, no ha sido el esperado, pero Nolito no quiere perder la calma. "Iago es el líder del Celta, hay que ponerle un monumento en Galicia y es el mejor jugador de la historia del Celta. Hay gente a la que se le olvida eso, aunque cada uno es libre de opinar lo que quiera", espetó.

No quedó ahí la respuesta del andaluz, que siguió elogiando a Iago Aspas. "Hay que ponerle tres monumentos en Galicia: uno en Moaña, uno en Vigo y otro en la frontera de Portugal. Yo siempre te voy a hablar siempre bien de Iago. ¿Puede fallar? Claro que falla. Falla Messi, falla Neymar, falla el del Borussia Dortmund, que ahora no me acuerdo... Haaland. También falla Haaland, ¿no va a fallar Iago, carajo?", sentenció Nolito.

Más allá de Aspas, el de Sanlúcar de Barrameda fue sincero, considerando que el inicio de temporada del Celta no está a la altura de lo esperado. "Quizás no es el arranque que todos deseábamos. No estamos como terminamos la pasada temporada, pero hay que seguir y mejorar en muchísimos aspectos. Esto acaba de empezar y soy optimista".