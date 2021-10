El mensaje de Montero al PP sobre la vivienda: "Están fuera de la realidad"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido a las palabras del líder del PP, Pablo Casado, de que si tienes trabajo y nómina en España puedes acceder a un alquiler. El PP anunció que recurrirá al Constitucional la nueva Ley de vivienda que ha desbloqueado la negociación en el seno del Gobierno de coalición de los Presupuestos Generales, aprobados este jueves por el Consejo de Ministros.

Montero ha querido lanzar un mensaje a Casado: "Aquellos que dicen que los que tienen trabajo tienen asegurada la vivienda, se nota que no recorren las calles, que no recorren los pueblos y que están fuera de la realidad. Hay muchos jóvenes que teniendo un salario precario no pueden emanciparse porque no pueden acceder a viviendas, sobre todo en las grandes ciudades y, de forma particular, en las zonas tensionadas. El que piense que eso es así que se dé una vuelta por nuestras ciudades que lo podrá comprobar", ha expresado la ministra Montero.

El PP ha anunciado también que sus comunidades autónomas no la aplicarán la Ley de la Vivienda en sus territorios. "No tengo tan claro que los que dicen que no la aplicarán no lo harán luego cuando la población pueda beneficiarse de las medias. Me atrevo a pronosticar que después no serán tanto", ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez.

"Una negociación presupuestaria siempre es un ejercicio complejo, con gobiernos de coalición y con gobiernos monocolor", ha relatado la ministra de Hacienda.

En cualquier caso y de cara a la tramitación parlamentaria más allá de Podemos, Montero ha dejado claro que la prioridad en la negociación seguirán siendo aquellos partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los que ha citado a PNV y ERC.

"Sin excluir a otros", ha admitido, al tiempo que ha aprovechado para arremeter contra el PP, al que ha acusado de fomentar la "inestabilidad" y no "arrimar el hombro".

"Les digo que la ansiedad no es buena y que lo que necesita este país es que el principal partido de la oposición arrime el hombro. Los ciudadanos no quieren que la oposición se convierta en un látigo para el Gobierno, quieren que sea útil, constructiva", ha insistido.

Para Montero, el PP es la "única fuerza" que solo habla de elecciones y está "todo el día pensando en votos y no en el bienestar de los españoles"