El mensaje de Ibai Llanos a los jóvenes tras filtrarse su sueldo: "No os dejéis nublar, no es real, estudiad"

El creador de contenido Ibai Llanos es todo un referente actualmente para la juventud, el sector de la población que más consume sus directos en Twitch. Con la explosión de la plataforma, y debido al éxito de muchos streamers que pueden ganarse la vida con ello, son muchos los jóvenes que lo ven como una oportunidad para hacerse ricos. De hecho, recientemente se han filtrado las cifras de lo que supuestamente han cobrado Ibai, Rubius, TheGrefg o AuronPlay. Por ejemplo, este último llegaría a más de 3 millones en los últimos 26 meses, Ibai habría cobrado más de dos millones desde febrero de 2020 (una media de más de 120 mil euros mensuales) o Rubius también se acercaría a los dos millones en los últimos 26 meses.

Ante esto, que refuerza la creencia de que es fácil ganar millones de euros en Twitch, el vasco ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes para apostar por la cultura del esfuerzo y el sacrificio, advirtiendo que "no es real" y que lo prioritario es acabar los estudios, trabajar y dejar Twitch para el tiempo libre, solo pudiéndolo tomar como trabajo o algo serio si realmente se comprueba que se puede vivir de ello.

La aplaudida lección de Ibai Llanos a los jóvenes que quieren ser 'streamer'

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a ser streamer'. No hagáis eso. Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir, eso es lo más importante", comienza Ibai Llanos.

Así, anima a dejar Twitch y los directos como algo alternativo para el tiempo libre: "Si después tienes aficiones, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Lo que hay que hacer es estudiar o trabajar por las mañanas o las tardes y en mi tiempo libre stremear y sigo con mi vida aparte y veo cómo me va". "'Tengo 3 viewers. Estoy desmotivado'. No, desmotivado no. Plantéatelo, como estar streameando de risas con tus colegas", explica.

¿Cuándo empezar a ganarse la vida con Twitch? Responde Ibai

"Yo si empiezo a ganar dinero en Twitch seguiría currando, porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir yo no dejo ni los estudios ni el trabajo y los estudios si puedo los acabo, aunque tenga miles de seguidores", aclara.

"Este trabajo no es real, esta mansión en la que vivimos no es real, el dinero no es real para nada", prosigue. Incide a lo largo del vídeo en que es muy difícil que se repita su caso. "AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más", asegura. "Disculpadme si me pongo en el ejemplo pero es que esos casos son uno entre miles de millones. Si Twitch ya es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo", continúa, ante la "obsesión con querer ser streamer, la peña se piensa que tú streameas en Twitch y eres millonario. Es totalmente mentira, de verdad"