Condenan al diputado de Podemos Alberto Rodríguez a un mes y 15 días de prisión por atentado a la autoridad

El Tribunal Supremo ha condenado a un mes y 15 días de prisión al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad. El alto tribunal sustituye la pena de prisión por una multa de 540 euros y le absuelve de un delito leve de lesiones.

La absolución del delito de lesiones se debe a la despenalización de las faltas en 2015, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al agente del Cuerpo Nacional de Policía al que, según los hechos probados, propinó una patada en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife). El fallo añade que se notifique la sentencia a la Junta Electoral Central a los efectos oportunos.

Rechazo a la LOMCE

La sentencia considera probado que el 25 de enero de 2014, en la localidad de La Laguna, con ocasión de la reapertura de la catedral, se organizaron distintos actos a los que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. La Policía organizó un dispositivo en las inmediaciones al tener conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema "Rechazo a la LOMCE".

Añade el relato de hechos que, sobre las 11:00 de la mañana, tras el vallado trenzado colocado como protección en las proximidades de la catedral, protegido por efectivos policiales, se fue congregando un grupo de unas 500 personas que "comenzaron a proferir gritos e insultos contra los agentes y contra el citado ministro".

Comparecencia ante el juez

En su comparecencia como imputado ante el juez, Rodríguez aseguró que no agredió al policía lesionado y que ni siquiera estaba en el lugar donde se produjeron los disturbios. "No ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió, es un episodio más de criminalizar la protesta, la disidencia", dijo en la puertas del Tribunal Supremo. "No tengo nada de lo que arrepentirme", añadió poco después, vinculando la apertura y desarrollo de esta causa con su condición de parlamentario de Podemos.

El agente al que supuestamente agredió Rodríguez ratificó ante el tribunal que le dio una patada durante la manifestación. Según el agente, a preguntas de la Fiscalía, la patada fue "voluntaria" y aunque en su día denunció en comisaría dos agresiones, una contusión en la rodilla y otra en la mano, ratificó únicamente la primera. "La de la mano debió de ser, hubo mucho alboroto. Yo llevaba el escudo, supongo que sería de otra cosa", dijo.

Conocía a Rodríguez

A preguntas de la fiscal, el día de los hechos "cuando empezaron los altercados, lanzamiento de objetos e insultos" había un trenzado de vallas que los manifestantes derribaron. Asegura que conocía a Rodríguez de verlo en otras manifestaciones y ese día "le dio una patada en la rodilla izquierda" y no le detienen porque "había mucha gente. No fue una patada que me impidiera seguir trabajando, agarrarle hubiera sido peor que mantener la línea", ha dicho.

La defensa de Rodríguez ha querido dejar constancia de que se desdecía de la denuncia original de la contusión en la mano. "¿Está diciendo que la presunta lesión de la mano no fue ocasionada por Alberto Rodriguez?" - "No, fue la rodilla", ha contestado el agente.

El policía ha señalado que la presunta patada no se produjo mientras los manifestantes empujaban el vallado si no cuando "estaban intentando entrar donde estaban los detenidos". Fue en en "ese amago" cuando recibió el golpe, ha señalado. Según su relato, fue al Centro de Salud y le recetó analgésicos. La patada no le impidió trabajar el resto del día y no tenía síntomas inflamatorios. "Cuando me quité el pantalón estaba un poco enrojecida y por la noche ya no tenía nada", ha dicho.

"No estuve ni cerca"

Alberto Rodríguez insistió en la versión de los hechos que había mantenido. Fue a la manifestación , pero no estuvo en la plaza cuando se produjo el altercado contra la policía. En los vídeos visionados en Sala se ha reproducido el momento en el que un grupo de manifestantes insulta a los agentes, levanta las vallas amarillas y las arroja contra ellos.

Un visionado que ha utilizado Rodríguez para mostrar que no aparece en ninguna de las imágenes. A preguntas del ministerio público, "cuando ocurren los altercados yo no había llegado", ha dicho.

"Yo no estaba"

Rodríguez, obrero industrial en la refinería de petróleo antes de ser elegido diputado por Canarias por Unidas Podemos, ha relatado que fue "hablando con unos y con otros en la manifestación". Cuando llegó a la plaza de la Catedral "no estuve ni cerca del vallado amarillo como se ve en los vídeos. El vallado se rompe y yo llego después, en el momento temporal que yo llego ya estaba así".

"Es normal que (el agente) dijera que no me vio porque yo no estaba", ha insistido Rodríguez que enmarca la denuncia en un "montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras del activismo social en la isla". Según Rodríguez, en el contexto de las protestas "hay determinadas listas con perfiles visibles en los movimientos sociales y cuando hay una manifestación de este tipo" los más activos acaban implicados por los agentes. "Ocurre con demasiada normalidad", ha añadido.