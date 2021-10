El vídeo que explica por qué es imposible que Messi jugase gratis en el Barça

Joan Laporta ha explicado este viernes que hasta el último momento tuvo la ilusión, o mejor dicho, la esperanza de que Leo Messi "dijera que jugaría gratis en el Barça". Como todos sabemos no fue así y el argentino cogió rumbo a París donde actualmente juega con el PSG. Sin embargo, la posibilidad de que el ya mítico '10' del Fútbol Club Barcelona se quedase en el equipo catalán sin recibir ni un euro es practicamente imposible, como ya predijo hace unos años el delantero Michu cuando vestía la camiseta del Oviedo.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en redes tras las declaraciones de este viernes de Joan Laporta, el delantero español explicaba, poniendo de ejemplo la situación de Álvaro Medrán, los motivos que hacían practicamente imposible que un jugador juegue gratis en un equipo de Primera. "Tú intentas firmar a Medrán se queda a las 12 menos un minuto sin equipo. Ponte que cobra 2 millones de euros en el Valencia, sin equipo. Negocias con él y le ofreces un contrato de 200.000€. A ti te computa un millón ochocientos, porque LaLiga no se cree que le pagues ese contrato. Por lo que te computa un millón. Lógicamente un millón de euros no lo tienes. El gasto para el club serían los 200.000€, pero LaLiga no se lo cree y necesitas hacer un millón de euros en el límite salarial".

El vídeo ya se hizo viral cuando Leo Messi abandonó el Barcelona ya que muchos usuarios de la red social empezaron a pedir que el jugador jugase totalmente gratis, o por un euro. "Imagino que sabían que si no firmaban con el Barça tenían una oferta del PSG. No lo sé con seguridad, pero todo indica que ya tenían una oferta muy potente. Puedo ser un iluso, pero por un momento tuve la ilusión de que Messi dijera que jugara gratis, pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. Él sabía que cuando recuperásemos la economía se le correspondería... (...) lo hice todo por su familia pero comparado con lo que le ofrecían en París…lo que espero ahora es hacerle un homenaje como es debido si es que está dispuesto", ha señalado Laporta sobre su salida.