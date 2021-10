Laporta: "Tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis en el Barça"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha señalado en 'El món a RAC1' que llegó a tener "la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis" en el Barça. El dirigente blaugrana, que esta semana presentó la auditoría de cómo se encontraron el club junto al CEO, ha indicado que de haber decidido eso el astro argentino, "entiendo que LaLiga hubiera aceptado". "Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. Él sabía que cuando recuperásemos la economía se le correspondería...", ha continuado.

El dirigente azulgrana también ha hablado del caso Neymar y su posible vuelta al Barcelona este verano: "Creíamos que teníamos margen. Lo intentamos, pero lo que nos dijeron de Neymar no fue cierto. Nos contaron que no continuaría y después lo convencieron. No me decepcionó porque es fútbol. Él habría generado muchos ingresos". A su vez, Laporta ha pedido "un margen de confianza" para Ronald Koeman en el banquillo. "Él continúa. Cuando las cosas no salen, todos estamos desanimados. Debo actuar como hice con Rijkaard. Merece confianza. Me dijo que confía en el equipo. Vi a un hombre que quería seguir de todas todas".

Respecto a las renovaciones de Ansu Fati y Pedri, el presidente ha señalado que "está muy avanzado".