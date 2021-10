Las millonarias pérdidas que sufrirá Kyrie Irving por no vacunarse

Kyrie Irving sigue siendo el nombre propio en la NBA a escasos días del comienzo de la temporada regular. Y no lo es precisamente por su rendimiento en la pista, de la que todo apunta que va a estar alejado un largo periodo de tiempo. La negativa del base de los Brooklyn Nets a vacunarse comenzará esta noche a tener sus primeras secuelas graves.

Irving, al que se le ha visto dando me gusta en redes sociales a publicaciones que defienden que la vacunación masiva se trata de un plan satánico para acabar con la raza negra, se perderá esta noche el primer partido (en este caso de pretemporada) por no estar vacunado. Las leyes de Nueva York, donde juegan los Nets, prohíben a los no vacunados acceder a recintos públicos cerrados y participar en eventos en interiores.

Por ese motivo, Kyrie no está pudiendo entrenar esta semana con sus compañeros, ni podrá disputar los partidos que su equipo juegue como local en el Barclays Center, que serán 41 de temporada regular (otros 2 en el pabellón de los Knicks), 2 de pretemporada más los de playoffs. Empezando por el encuentro de esta noche ante los Milwaukee Bucks, Irving no jugará ninguno de estos partidos mientras no haya recibido al menos una dosis de la vacuna, algo a lo que el base no está dispuesto por el momento.

El plan inicial era que Irving jugase únicamente los partidos de los Nets como visitantes y se perdiese los que se jueguen en su pabellón, pero las últimas informaciones apuntan que los de Brooklyn están empezando a hartarse del tema, y se plantean apartar a Kyrie de forma indefinida hasta que no se vacune.

Tendrá pérdidas millonarias

No solo los Nets serán los damnificados de esta situación al perder a una pieza de su big three. El propio Kyrie Irving perderá una gran suma de dinero por cada partido que se pierda, y es que la NBA decidió que los jugadores no vacunados no cobren el dinero correspondiente a cada partido que se pierdan por dicho motivo. En el caso de Irving, cuyo contrato asciende hasta los 35 millones de dólares por año, dejará de ganar 381.181 dólares por partido.

Según ha calculado el periodista norteamericano, si Irving no se vacuna en todo el año, perderá 17,5 millones de dólares de su salario. Y todo ello sin tener en cuenta los playoffs, a los que presumiblemente llegarán los Brooklyn Nets.