Luis Enrique: "Vamos a defender a Francia como hacemos siempre, tomando riesgos"

Luis Enrique, entrenador de la Selección española, ha comparecido en rueda de prensa antes de la final que entrenta al combinado nacional contra Francia en la final de la UEFA Nations League. El técnico ha señalado que la selección francesa es "la mejor del mundo" y que está "llena de jugadores top", sin embargo, ha destacado que va "a defender a Francia como hacemos siempre, tomando riesgos, jugando de tú a tú e intentando que el único balón que hay en el campo sea de España". "Voy a usar once diferentes para darle un poco de ambiente al grupo y que se lo pasen bien los jugadores, y sobre todo para que Deschamps no sepa quién va a jugar", ha bromeado.

Francia, el rival

"A nivel individual es la mejor selección del mundo. Está lleno de jugadores top total, referencias en sus equipos... A nosotros nos queda ser un equipo y ser mejores que ellos a nivel colectivo. Y que se dé el partido que nos interesa".

Gavi

"No sé cómo está Gavi, habrá que preguntárselo a él. La única duda es Ferrán, a ver si está. Le probaremos en el calentamiento y si no está, pues jugará otro compañero (...) No vamos a arriesgar a ningún jugador. Y si no está bien, como creo en el equipo, pues juega otro. No vamos a forzar a nadie".

¿Cómo va a jugar?

"No lo voy a decir porque no quiero dar pistas, sólo faltaba con lo buenos que son... Pero estamos preparados para jugar contra un equipo que presione arribe o que haga repliegue medio".

"La mayoría de equipos contra nosotros pretendían hacernos daño con el contragolpe, nosotros vamos a defender a Francia como hacemos siempre, tomando riesgos, jugando de tú a tú e intentando que el único balón que hay en el campo sea de España".

"La idea clara es la de tener un balón porque solo hay uno. Y si tenemos el balón y lo movemos como queremos podremos poner en problemas a su defensa, que es espectacular. Y al perder el balón, trabajar de manera colectiva para intentar recuperarlo y que sus jugadores, que son buenísimos todos, no creen peligro".

"Voy a usar once jugadores diferentes para darle un poco de ambiente al grupo y que se lo pasen bien los jugadores, y sobre todo para que Deschamps no sepa quién va a jugar".

"En la fase de ataque no va a afectar en nada qué jugador juegue contra nosotros y en la fase defensiva intentamos dar a los que van a jugar consignas individuales y qué tipo de cosas suceden en el campo y cómo contrarrestrar. Evidentemente decir lo que hay que hacer es muy sencillo, lo difícil es ejecutarlo. Venimos relajados, quizás eramos los menos favoritos, pero ahora estamos en la final y queremos ser esa selección difícil de contrarrestrar y esa selección que tenga ambición para optar a cotas más altas".

Polémica con la prensa

"A mí solo me preocupa preparar bien el partido e intentar ganar connuestras armas. El resto es show. Los que formamos esta selección desconocemos lo que es una final y recuperar esos aires de victoria sería fenomenal, un gran refuerzo. Y si hacemos felices a los aficionados y a los nuestros, perfecto"