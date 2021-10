El factor por el que Luis Enrique debe renovar con la Selección: "Ahora no puede bajarse del barco"

España se enfrentará a Francia en la final de la UEFA Nations League tras la victoria de los de Deschamps por 2-3 ante Bélgica. Pese a que el partido está a la vuelta de la esquina, las críticas a Luis Enrique no cesan mientras que Luis Rubiales no aclara el futuro del seleccionador. Además, hoy se ha confirmado la compra del Newcastle por un fondo de inversión de Arabia Saudí, convirtiéndolo en el nuevo rico del mundo del fútbol.

Francia, rival de España en la final

Antonio Romero: "Me queda la sensación de que sería esta Francia con un entrenador menos defensivo que Deschamps. Si Francia hubiese salido en la primera parte como en la segunda, la película hubiese sido diferente".

Miguel Martín Talavera: "Griezmann ha puesto la pausa en el ataque de Francia. Es un líder de ese equipo e hizo un gran partido. En cambio, el equipo de Roberto Martínez ha sido muy decepcionante".

Axel Torres: "Francia es la mejor selección de Europa. Me sorprendió que no ganaran la Eurocopa. Defensivamente no son tan fuertes como en 2018, ya que el sustituto de Umtiti es un quebradero de cabeza para Deschamps".

Pablo Pinto: "Francia es su propia enemiga: es capaz de llevarte con un vendaval, pero luego son capaces de bajar los brazos y darlo por ganado".

Las palabras de Rubiales sobre el futuro de Luis Enrique

Antonio Romero: "El cambio de rumbo en las declaraciones de Rubiales obedece a un cambio de opinión de Luis Enrique. No me parece una locura deportivamente para la Selección, pero es verdad que el seleccionador no está por la labor de alargar su contrato".

Miguel Martín Talavera: "Lo que está claro es que no va a pasar nada próximamente, pero evidentemente es un cambio de postura. Luis Enrique es una garantía de hacer las cosas bien".

Pablo Pinto: “Estamos acostumbrados a cierta continuidad y no esperar al Mundial para ver si sigue o no sigue. Además, Luis Enrique está dando oportunidades de futuro a los más jóvenes, que se baje del barco dentro de un año… Yo creo que este matrimonio tiene cuerda para rato”

Lluis Flaquer: "Creo que la regeneración de la Selección ya es un éxito y hay que reconocérselo. Si las cosas van mal, chapó por Luis Enrique por no querer hipotecar a la Federación".

Las críticas a Luis Enrique

Antonio Romero: "Decir que a Luis Enrique se le critica más que a Luis Aragonés o Vicente del Bosque... No es verdad. Ha conseguido que a gente que le daba igual la Selección, ahora la defienda".

Javi Herráez: "Hace un mes, el partido de España contra Suecia le hace cambiar a Luis Enrique. Es muy buen entrenador, pero todos sabemos como es, es ingobernable. Está representando a España, puede tener razón, pero en las formas lo pierde todo".

Miguel Martín Talavera: "Se han dicho barbaridades de Luis Enrique del primer día. Si lo hace mal, se dice, pero es que se dice desde hace mucho tiempo".

Axel Torres: "¿Se está siendo injusto con él? Depende. Unos compañeros lo tienen enfilado y otros, es un entrenador muy visceral que divide opiniones".

El Newcastle, nuevo rico de la Premier

Antonio Romero: "Va a haber un momento en el que los futbolistas deberán elegir entre ser súper millonarios o llevar la camiseta de los equipos más importantes del mundo. Si Haaland o Mbappé quieren jugar en el Madrid, deben aceptar que no van a cobrar tanto".

Miguel Martín Talavera: "Me decepciona que los aficionados del Newcastle celebren tanto el mejor futuro de su club sin cuestionarse de donde viene el dinero".

Axel Torres: "El City, cuando lo adquiere Abu Dabi, estaba en una situación similar a la del Newcastle. La compra genera debate por razones obvias, pero también hay un debate sobre la igualdad y las formas de conseguir el éxito. Los aficionados están contentos no por la compra, sino por la salida del antiguo dueño. Han perdido algo de identidad".

Pablo Pinto: "En España no hemos tenido un jeque bueno, siempre nos han tocado los primos que no merecían la pena".