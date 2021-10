Leonardo acusa al Real Madrid por los rumores sobre Mbappé: "No nos respetan, deberían ser castigados"

Cuando parecía que el culebrón Mbappé había terminado, Leonardo echó más leña al fuego. Fue en ‘Il Festival dello Sport’ donde acusó al Real Madrid de entorpecer las negociaciones para la renovación del jugador. Además, comparó el caso de la estrella francesa con el fichaje de Donnarumma.

El director deportivo del PSG fue contundente y no dudo en criticar la gestión del club blanco: "No nos respetan, llevan dos años hablando de Kylian. Nosotros nunca trabajamos entre bastidores para convencer a Gigio y lograr que se fuera del Milán como agente libre. No hablamos con él antes de junio, cuando la situación ya estaba clara y el club 'rossonero' había comunicado que no iban a renovarle, fichando además a Maignan".

Además, Leonardo, sugirió un castigo para los clubes que establecen negociaciones con el jugador o meten presión: "El Madrid lleva dos años hablando de Kylian, no es normal decir que tarde o temprano acabaría en el club y se lo comunicamos también al club merengue. No está bien buscar así a un jugador, todavía menos si hablamos de uno de los mejores en el mundo. Cosas así deberían ser castigadas"

“Se llegó a esta situación por la presión en España”

Además, culpó a los dirigentes blancos de crear presión para que el jugador decidiese no renovar: "No ha renovado y se llegó a esta situación porque desde hace años hay presión desde España".

Respecto a la política de fichajes del PSG y un incumplimiento del ‘Fair Play’ financiero, Leonardo volvió a mencionar al Real Madrid: "Lo que hacemos siempre se hizo, aunque de manera distinta. Antes ganaba el que tenía el estadio más grande, luego llegó el tiempo de los derechos televisivos y ahora el fútbol se abrió a mundos nuevos y nuevos inversores. El Milán también estuvo comprando los mejores durante 10 años, lo mismo pasó con Madrid y Juventus... En Italia, durante 30 años, el fútbol estuvo en las manos de tres familias"