La lista de los jugadores pretendidos por el Newcastle para el mercado invernal

La reciente venta del Newcastle United ha creado un auténtico terremoto social tanto en la Premier como en el mundo del fútbol en general. El consorcio creado entre el Fondo Público de Inversión Saudí, PCP Capital y RB Sports & Media han conseguido que el cuadro inglés se convierta en el club más rico del mundo, con una fortuna estimada en más de 300 billones de euros.

Con la llegada de esa inversión para el Newcastle, ahora el conjunto británico busca hacerse de numerosos jugadores para llevar al equipo a lo más alto del fútbol mundial. Varios medios ingleses (The Sun, The Telegraph y The Athletic) publican varios nombres propios para reforzar las filas del Newcastle.

El equipo no quiere esperar demasiado y piensa en el mercado invernal para sumar sus primeras incorporaciones. Bale, Coutinho, Keylor Navas o Cavani son algunos de los futbolistas que quiere sumar para su equipo.

Los dos primeros jugadores saldrían procedentes de LaLiga Santander sin el protagonismo esperado. Tanto Gareth como Philippe son dos futbolistas que llegaron de vuelta a Real Madrid y Barça, respectivamente, pero no han sumado demasiados minutos. Si recuperan su mejor versión, podrían ser los líderes de un equipo que crece poco a poco.

La alternancia de Keylor Navas con Donnarumma en la portería del PSG también podría suponer un aliciente para que el meta costarricense pusiese rumbo a Newcastle. El cuadro inglés ha establecido los siguientes puntos principales para su equipo: un portero, una estrella a modo de emblema y un entrenador con experiencia en Europa.

En último lugar, Cavani se ha visto relegado a un segundo plano tras la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United. A sus 34 años de edad, el uruguayo vería con buenos ojos cambiar de ciudad en Inglaterra para vivir probablemente su última etapa en Europa. Sin lugar a dudas, todavía le quedan goles en sus botas y podría servirle de ayuda para el Newcastle