Los investigadores de la policía alemana que llevan el caso de la niña desaparecida en 2007 durante las vacaciones con sus padres en un hotel de Portugal, Madeleine McCann, afirman estar "100% seguros" de haber encontrado al hombre que la secuestró y posteriormente la mató.

Se trata del pedófilo alemán Christian Brueckner, un hombre de 44 años que actualmente se encuentra en la cárcel por diversos delitos. Por ello, los investigadores se están tomando el "tiempo necesario" para reunir todas las pruebas y poder presentar cargos contra el pedófilo para 2022.

“No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente. Pero está en prisión, así que no tenemos tanta presión. Tenemos tiempo”, ha afirmado en The Mirror el fiscal alemán Hans Christian Wolters. "Ahora es posible que podamos acusarle. Tenemos esa evidencia. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor evidencia posible", añadió el fiscal.

Christian Brueckner

El acusado vivía en una camioneta cerca de Praia de la Luz cuando desapareció McCann, lo que le convirtió en el principal sospechoso por la policía británica en 2017, aunque el informe no vio la luz hasta junio de 2020.

“Son pruebas circunstanciales, no tenemos pruebas científicas. Si tuviéramos un vídeo del acto o una foto de Madeleine muerta con Brueckner en la cámara, no habríamos tenido que hacer un llamamiento público”, aseguró el fiscal.

Pero este no es el único delito del que se le acusa a Christian Brueckner: en 2004 se le inculpó de violación a una mujer irlandesa en el Algarve, Portugal, y otros dos incidentes en los que presuntamente se exhibió ante menores.

La fiscalía asegura que Madeleine está muerta

En junio de 2020 la fiscalía alemana aseguró que la pequeña estaba muerta, aunque sin dar más detalles. Una presuposición en la que ahora ha insistido Wolters: "No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión. No puedo decir sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva".

Caso Maddie

Madeleine McCann desapareció en 2007, a los tres años de edad, durante su estancia vacacional en un apartamento del Algarve. La pequeña se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry McCann; sus hermanos gemelos de dos años; y un grupo de amigos de la familia.

Madeleine desapareció del apartamento del resort Ocean Club, en Praia da Luz, lo que desencadenó una exhaustiva investigación y una cobertura mediática internacional; no obstante, nunca se ha encontrado ningún rastro de la niña.