El doctor César Carballo alerta sobre el ocio nocturno: "Puede ser el preludio de una sexta ola"

Muchos expertos se han expresado en los últimos días en un tono de tranquilidad con respecto a la pandemia y la posibilidad de que vuelva a surgir una nueva ola, que sería la sexta. De hecho, fue Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el que aseguró recientemente que "si hubiese una sexta ola tendría una muy baja incidencia hospitalaria" y que era muy complicado que ocurriera próximamente. Sin embargo, no hay unanimidad, y así se manifestó este sábado por la noche en La Sexta el doctor César Carballo, un habitual en el programa de 'La Sexta Noche' para valorar la actualidad de la COVID-19.

En los últimos días se ha producido un levantamiento de las restricciones en el ocio nocturno a nivel general en toda España, y las imágenes de botellones y de gente sin mascarilla ha llevado a Carballo a lanzar una advertencia ligada a una hipotética sexta ola. Ha pedido "prudencia": "No llevamos una ola o dos, sino cinco. Muchas veces hemos pensado que habíamos vencido al virus y no lo habíamos hecho".

La advertencia de Carballo sobre la sexta ola

Para el doctor, las imágenes, que reflejan comportamientos irresponsables, "pueden ser el preludio de una sexta ola". "Hay que ser cautos. Nosotros somos contrarios a las restricciones, pero el problema es que entre vacunación y restricciones no hemos puesto suficientes barreras para estar más seguros", explica.

Por ello, critica del levantamiento que, aunque está "bien quitar las restricciones", sí es necesario "poner medidas entre medias para el control de casos". "Eso es lo que no ha preparado el mundo occidental y sí el asiático", apunta en referencia a Europa.

Carballo 'cede' a Sanidad su tercera dosis

"La mejor tercera dosis que se puede tener ahora es la dosis que se ponga el tercer mundo y los países donde la incidencia acumulada está disparada", afirmaba sobre el debate sobre la tercera dosis, y es que en España la Comisión de Salud Pública ha aprobado la tercera dosis de la vacuna para mayores de 70 años a partir del 25 de octubre.

"Soy una persona muy egoísta, solo pienso en mi bien, paso del tercer mundo, me da lo mismo, pero siendo el tío más egoísta del mundo la mejor tercera dosis que puedes tener ahora mismo es la dosis que se ponga el tercer mundo, en Latinoamérica, en los sitios donde la incidencia acumulada está disparada", añade. Y apela directamente a Carolina Darias, ministra de Sanidad: "Por favor, done mi tercera dosis. Es lo mejor que podemos hacer. Ahora mismo, la mejor tercera dosis que se puede poner la gente sana, que no está en un riesgo especial, donar la tercera dosis para que todo el mundo pueda ser vacunado".