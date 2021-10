Lewandowski: "Tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro"

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros de la historia, tal y como muestran sus números y logros a lo largo de la última década. Pese a ello, el Balón de Oro no ha tenido nunca inscrito su nombre. Ya sea por la pandemia de la COVID-19 o por el tiránico dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el galardón se le lleva escapando mucho tiempo. Ahora, con Karim Benzema acelerando en la carrera por el Balón de Oro más disputado de los últimos tiempos, el delantero polaco ha concedido una entrevista a Marca Claro en la que reivindica su candidatura al premio y repasa su carrera.

"Tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes", explicaba el ariete polaco. No es para menos, ya que sus logros son enormes de cara a competir por el prestigioso galardón. "Si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles y rompí el récord de Gerd Müller de 41 goles en la Bundesliga. Mis logros pueden responder esta pregunta, porque los últimos dos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia.", puntualizaba Lewandowski.

El jugador del Bayern de Múnich, tercer máximo goleador histórico de la Champions League, respecto a su futuro deportivo lo tiene claro: "No estoy pensando en irme del Bayern, tengo dos años de contrato". Además, en ese tiempo que le queda de vinculación con la entidad alemana (tendría 35 años cuando finalice el contrato), ha dejado la puerta abierta a una asociación con Erling Haaland, el futbolista destinado a ocupar el trono del mundo del fútbol en los próximos años. "¿Jugar juntos? No soy el indicado para decir que no podríamos jugar juntos", comentaba Lewandowski.

Respecto a su carrera, el polaco destaca la importancia de su llegada al Bayern de Múnich. "Fue el gran salto para mí. El nivel de los entrenamientos era muy alto, recuerdo que quería aprender mucho, quería dar ese siguiente paso en mi carrera. La forma en que jugamos, cómo ganamos la Liga de Campeones sin perder, fue algo histórico, nadie más lo había hecho", recordaba Lewandowski. Pero, si se tiene que quedar con una figura que le hizo mejorar en ese período, esa fue la de Pep Guardiola. "Después de la etapa con Guardiola, pienso diferente sobre el fútbol, porque vi y veo el fútbol de fuera, desde otra perspectiva, veo quién se equivocó, quién lo pudo haber hecho mejor, y cómo puedes ir un paso delante de tu rival", sentenciaba el polaco.