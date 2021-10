Las Preguntas Canallas: "Cuando Mbappé juega junto a Benzema te das cuenta de que Benzema es mejor"

España cayó en la final de la Nations League por un polémico gol de Mbappé en la segunda parte. El tanto, que podría haber sido anulado por fuera de juego debido a la posición del delantero, abrió el debate de la norma e incendió las redes.

¿Luis Enrique es mejor? Entrenador, futbolista o persona

Julio Pulido: "Entrenador".

¿Rubiales debe renovar a Luis Enrique cueste lo que cueste?

Javi Herráez: "Debe renovarle porque siempre ha sido su entrenador, pero creo que ahora por parte de Luis Enrique ha virado, desde la derrota en Suecia. Ahora depende más de Luis Enrique".

Es Luis Enrique el mejor seleccionador desde...

Matallanas: "Lopetegui, si gana el Mundial podría competir con Del Bosque".

¿Es Luis Enrique la persona que más sabe de fútbol que conoces?

Gallego: "No, Vicente del Bosque".

¿Llorarán los aficionados al fútbol por la pérdida de Bale? ¿Sería una pérdida irreparable para el fútbol?

Antón Meana: "En Gales, sí. Pero el madridismo no está muy preocupado por Bale. No obstante, no creo que se retire en junio".

Si Luis Enrique deja la Selección en los próximos años, ¿Pep Guardiola sería aceptado como seleccionador español?

Marcos López: "Ese es el nivel que está dejando Luis Enrique en la Selección".

¿Es Anthony Taylor nuestro nuevo Al Ghandour?

Iturralde González: "No, para nada. Técnicamente ha estado excelente".

Ha dicho Louis Van Gaal: “Cuando van mal, la gente del Barça siempre mira a los extranjeros”... ¿Tiene razón?

Marcos López: "No, no necesariamente".

"Sí que tuve la esperanza de que Messi a última hora diera un cambio de ritmo y dijera que jugaba gratis". ¿Es serio lo que dijo el presidente del Barcelona, Joan Laporta?

Miguel Martín Talavera: "Hace mucho tiempo de que dejó de decir cosas serias. Da la sensación de que no se ha ido Bartomeu".

¿Se merecía más Marcos Llorente estar entre los nominados al Balón de Oro que los 3 españoles que sí están nominados (Azpilicueta, Pedri y Gerard Moreno)?

Pablo Pinto: "Sí merecía estar en la lista, aunque no más que estos tres".

¿Está más difícil el fichaje de Mbappé por el Madrid que hace una semana?

Antonio Romero: "Creo que está exactamente igual: están intentando ganar la máxima pasta posible, pero acabará en el Real Madrid".

¿Cuántos miembros de este sanedrín crees que han ido por la jeta al golf este fin de semana?

Julio Pulido: "No tengo dedos en las manos para contarlos".

¿Te ha dejado frío el partido de Kylian Mbappé?

Jesús Gallego: "Cuando Mabppé juega al lado de Benzema te das cuenta de que Benzema es mejor: decide mejor, es más inteligente, se equivoca menos... No sale muy reforzado de la Nations League".

¿Es justo que Pedri esté entre los 30 nominados al Balón de Oro?

Antón Meana: "Sí, sin ninguna duda. Hizo una Eurocopa sensacional".

¿Cuánto porcentaje tiene dentro de sí Luis Enrique... de Mourinho?

Javi Herráez: "Tiene el querer ser complejo con la prensa. Lo lleva dentro. Las preguntas nunca fueron ofensivas, pero le hacen daño".

¿Cambiabas a pelo a Luis Enrique por Simeone?

Matallanas: "Es buen recambio cuando el Cholo se quiera ir. Pero ahora mismo no lo cambiaba".

¿Qué miembro de este Sanedrín sabe más de fútbol?

Iturralde González: "Entre 0 y 0, la media es 0"