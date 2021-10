Wijnaldum: "No puedo decir que esté completamente feliz, la situación no es la que yo quería"

Uno de los nombres propios del pasado mercado en el Barcelona fue el de Gini Wijnaldum. El centrocampista, petición expresa de Ronald Koeman, lo tenía hecho con el conjunto culé, faltando solo unos flecos para oficializar su fichaje... hasta que entró en escena el París Saint-Germain. Los parisinos, antes de que se confirmase el adiós de Lionel Messi, torpedearon el fichaje del centrocampista holandés, ofreciéndole un sueldo astronómico al campeón de la Copa de Europa en 2019 con el Liverpool.

El neerlandés llegó a la capital francesa con la vitola de titular en un equipo de estrellas, pero la realidad no está siendo la que se imaginaba tras su fichaje, jugando tan solo 104 minutos en los últimos 5 partidos por el gran momento de Ander Herrera. Por ello, el jugador del PSG ha concedido una entrevista al medio neerlandés NOS durante el parón de selecciones, subrayando su malestar ante su poco protagonismo. "No puedo decir que esté completamente feliz, porque la situación no es la que yo quería. Pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con eso", comentó un resignado Wijnaldum.

Sus anteriores años con el Liverpool y la Selección Neerlandesa mostraron su calidad futbolística, siendo un fijo para Jürgen Klopp en uno de los periodos más exitosos de la historia del Liverpool y para Koeman en el resurgir de la Oranje, pero ahora no pasa por un buen momento. "He jugado mucho en los últimos años, siempre estuve en forma y también lo hice bien. Esto es algo diferente y eso requiere acostumbrarse. Tenía muchas ganas de dar el nuevo paso y luego sucede esto. Es muy difícil", afirmaba el futbolista, al que le falta una charla con Mauricio Pochettino.

Ahora, con un Barça necesitado y del que conocía el sistema y a muchos de sus compañeros por su estancia en el equipo nacional neerlandés, surge la pregunta sobre si se acertó frenando su contratación. Probablemente hubiese dispuesto de más oportunidades, aunque lo cierto es que, esta vez, los cuantiosos contratos del PSG han jugado una mala pasada al futbolista.