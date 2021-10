La 'Patrulla Águila' lo vuelve a hacer: colores republicanos surcan el cielo en el desfile militar del 12-0

Dentro de la solemnidad que exhala el desfile militar que cada 12 de octubre sale a la calle para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional de España se ha vuelto a colar una anécdota protagonizada por los pilotos del espectáculo de aviación de la Patrulla Águila. Supuestamente las siete aeronaves militares tienen la misión de dibujar sobre el cielo de Madrid la bandera de España con sus colores rojo, amarillo y rojo, pero uno de los rojos era más morado que otra cosa, y la insignia nacional ha pasado a ser republicana durante unos minutos.

"Eso es morado y quien diga que no, miente", decía un tuitero para quien no ha pasado desapercibida la anécdota. "Infiltrados bolivarianos", decía otro. "Yo sólo veo el desfile por la cabra de la Legión y la cagada anual de la Patrulla Águila", añadía uno más. "Más morado no puede ser", señalaban desde la red social.

Pero el tuit más destacado sobre lo que se ha visto este martes en el cielo de Madrid es el de Pablo Iglesias: "Ante los bulos que circulan tengo que desmentir categóricamente cualquier implicación por mi parte en que la Patrulla Águila haya pintado la bandera republicana en el cielo de Madrid", señalaba el exvicepresidente en Twitter acompañando su irónico comentario con el emoji de un santo.