Alberto Ginés: "Sin un rocódromo en condiciones para preparar los JJOO, quizá haya que irse fuera de España"

Hace poco más de dos meses, Alberto Ginés tocaba el cielo deportivo a sus 18 años. El escalador ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y hacía que todo un país mirase a un deporte en el que no se había fijado nunca: la escalada.

Tras los Juegos Olímpicos, la realidad es otra. Alberto Ginés cuenta en SER Deportivos la cara oculta de este deporte, con poco apoyo y pocas infraestructuras en España. El extremeño revela que entrenó en Austria para los Juegos Olímpicos de Tokio y que se plantea irse a vivir fuera de España por la falta de medios para entrenar en condiciones de cara a París 2024.

👀 Ojo a las palabras de @lilcabeSa sobre la situación de la escalada en nuestro país:



💥 "Sin un rocódromo en condiciones para preparar los JJOO, quizá haya que irse fuera de España"



🔗 La entrevista completa de @PedroFullanaSER y @PacojoSER: https://t.co/dwzADrKlnT pic.twitter.com/fXAEQ4Lecs — SER Deportivos (@SERDeportivos) October 13, 2021

¿Cómo estás, has asumido ya el oro olímpico?

Ya lo tengo bastante asumido, ya tocaba antes o después (ríe). Hay cosas que todavía me agobian o me sorprenden un poco, pero en general bien.

¿Te ha cambiado la vida?

Muchísimo. Creo que en todos los sentidos, tanto a nivel profesional, por tema de becas, ayudas, patrocinadores, etc., como a nivel mediático, repercusión, que ha sido una locura.

¿Hay un antes y un después de una medalla olímpica?

Sin duda. No me imaginaba que tanto. Sabía que obviamente algo te tenía que cambiar, creo que ganar un oro olímpico es todo a lo que puede aspirar un deportista, pero no sabía que te podía llegar a cambiar la vida a este nivel.

A ver si también la cambia a la hora de poder entrenar 'como Dios manda' en España, ¿no?

Es lo que estamos intentando, creo que es nuestro próximo gran reto. No solo yo, sino todos los chavales que vienen detrás, que tengamos un sitio decente para entrenar en España, para poder preparar competiciones. Cuesta creer que le hayan recortado presupuestos a la federación en año olímpico y que por culpa de eso muchos jóvenes no hayan podido ir a competiciones juveniles, sinceramente creo que es una putada.

Todos estos años has tenido que moverte dentro y sobre todo fuera de España para poder entrenar para estar en unos Juegos y al final conseguir una medalla, pero el camino quizá es más duro para ti que en otros deportes, ¿no?

Sí. Yo sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy y mi familia y mi entrenador lo saben. Al mundo en realidad le da igual. Que tu hayas competido con menos recursos a la competición le da igual.

A medio largo plazo, pensando ya en París ¿tendrás que seguir yendo a Navarra y sobre todo fuera de España?

Para París, si no conseguimos que haya un rocódromo en condiciones para poder preparar los Juegos, creo que habrá que tomar la decisión de irme a vivir fuera de España.

¿Te estás planteando irte a vivir fuera de España?

Llevo años planteándomelo. Quizá llegue y quizá consigamos que haya un cambio y podamos entrenar en condiciones. No vivo fuera, pero antes de Tokio estuve cuatro meses entrenando en Austria, es la realidad que tenemos que vivir.

¿Te planteas irte a vivir a Austria?

Alguna vez lo he pensado. Está el tema de que me tengo que ir solo, no quiero dejar tampoco a mi entrenador... Yo quiero estar aquí, sería una decisión muy dura para mí.