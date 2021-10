"¡Vaya cambio físico ha pegado!": Samir Nasri reaparece tras su retiro y sorprende al mundo

El mundo del deporte profesional exige una forma física excepcional a sus protagonistas. En el fútbol, si bien no se alcanzan los topes de forma física que sí se pueden ver en el baloncesto o el fútbol americano, lo normal es que los jugadores cuiden esa forma, viéndose físicos hercúleos con frecuencia. Otra cosa es cuando llega la retirada, momento en el que los futbolistas se dejan más y, entre la edad y su nuevo estilo de vida, pierden su espectacular figura con el paso de los años. Lo que no es tan común es lo de Samir Nasri: el ex del Sevilla apareció en un partido benéfico muy pasado de forma, habiendo transcurrido solamente unas semanas desde su retirada.

Tras su irregular paso por el Sánchez-Pizjuán, dejando momentos de un grandísimo nivel con otros notablemente peores, se le había perdido la pista. Poco antes de retirarse, se encontraba sin equipo, siendo su último conjunto el Anderlecht. Su reaparición con el Olympique de Marsella, equipo en el que debutó, estaba destinada a recolectar fondos en un partido benéfico con más leyendas del conjunto francés, compartiendo campo con Didier Drogba o Eric Abidal.

El vídeo es todavía más impactante de Nasri en el campo. https://t.co/yHEk2DwvkI — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 13, 2021

El encuentro, que acabó con un 7-4 a favor de las leyendas del Marsella ante el equipo de Unicef, ha acabado siendo un éxito a nivel de recaudación, dejando la vuelta de Drogba al sur de Francia como el plato fuerte para los aficionados al fútbol francés. Pese a ello, para el resto del mundo, este partido benéfico se recordará como el día en el que Nasri demostró al mundo que la forma física, tal y como viene, se va.