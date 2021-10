El Gobierno invertirá en Cataluña y Andalucía el doble que en Madrid

Madrid perderá una posición entre las comunidades que reciben más inversión del Estado según los Presupuestos Generales del Estado para 2022. El Gobierno prevé invertir en la comunidad algo más de 1.151 millones de euros el año que viene, menos que en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana que recibirán el año que viene más inversiones que Madrid.

Andalucía con 2.267 millones de euros volverá a ser la comunidad con más inversiones de los presupuestos seguido de cerca por Cataluña que recibirá 2.230 millones de euros. Estas dos comunidades se llevarán 1 de cada 3 euros de la inversión regionalizable prevista por el Estado en las cuentas del año que viene.

A diferencia de los ultimos años, la Comunitat Valenciana será la tercera región con más inversiones: 1.208 millones de euros, relegando a Madrid a la cuarta posición. Los presupuestos prevén reducir en prácticamente 100 millones de euros las inversiones en Madrid. Un anuncio que llega en plena polémica por la intención del gobierno de Pedro Sánchez de abrir un debate sobre la descentralización de algunos organismos.

Distribución territorial de la inversión real del sector público estatal para el año 2022 / Ministerio de Hacienda

Fuentes del Gobierno niegan que se pueda hablar de maltrato a Madrid y recuerdan que estos datos no reflejan la inversión total ya que no incluyen el gasto no regionalizable del que se beneficia especialmente Madrid. Ese gasto que no se atribuye a ningún territorio crece en los presupuestos del año que viene más de un 18%.

También recuerdan que, desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, Madrid ha recibido un 42,6% más de financiación que en la época de Mariano Rajoy. Y recuerden que les múltiples Medidas puestas en marcha para mejorar la financiación de las autonomías durante la pandmeia han beneficado a Madrid, más que al resto de comunidades autónomas.