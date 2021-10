Ayuso: "No se me ocurre alquilar una vivienda porque cuando no me la ocupan, tengo a uno que no me paga"

"Hay 150.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid, pero, ¿por qué están vacías? Yo tengo una vivienda vacía y a mí no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando me destrozan la casa". Así se ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada por su percepción sobre la Ley de Vivienda en el Programa de Ana Rosa. "Lo que tenemos que hacer es ayudar a que a la gente le rente alquilar", ha apostillado la representante.

Sin embargo, los datos facilitados por el Fichero de Inquilinos Morosos a Cadena SER contabilizan hasta septiembre del 2021 un 3,3% de incidencias de impago de los alquileres a nivel nacional, entre las que se incluyen la morosidad y los retrasos en el cobro de las rentas notificados por los arrendadores. Una cifra que se sitúa por debajo de la de septiembre de 2020, que alcanzó el 4,2%.

En el caso de las okupaciones, los últimos datos de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid citan un total de 14.675 en 2020, de las cuales, 4.793 fueron en la región. La diferencia radica en si estas okupaciones se produjeron en viviendas de particulares o en inmuebles propiedad de bancos o fondos de inversión, en cuyo caso sería usurpación. En este sentido, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que en 2020 hubieron 185 condenados por allanamiento de morada y 3.157 por usurpación.