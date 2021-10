La entrañable historia de una reportera de TVE y Vulcano, el perro abandonado al que cuida tras cada directo

La reportera de Televisión Española (TVE) Francisca González lleva informando desde hace ya varias semanas de lo que sucede en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. De hecho, llegó a hacerse viral en redes sociales tras ser sorprendida por un terremoto mientras esperaba a que sus compañeros le dieran paso para entrar en el informativo del Canal 24 horas. Desde entonces, la periodista se ha convertido en una de las caras más reconocibles de este fenómeno natural que continúa arrasando todo lo que encuentra a su paso.

Desde que el volcán comenzara a emanar lava el pasado 19 de septiembre ha destruido cerca de 1.500 edificaciones. Desde hogares de todo tipo hasta bares, restaurantes, escuelas infantiles o distintas iglesias. Una situación que ha llevado a las familias a tener que recoger sus pertenencias en cuestión de minutos e iniciar una nueva vida en un nuevo destino. Una situación que también ha provocado que muchos animales hayan quedado desamparados y sin un lugar a donde ir.

"Vulcano espera a los pies de su nueva amiga"

Es el caso de un pequeño perro que se ha quedado sin dueños tras el paso del volcán por su localidad, quien se ha convertido en uno de los seguidores más fieles de la reportera de Televisión Española. Tal y como explica la productora de TVE Clara M Peláez, Francisca González cuida de un perrito abandonado de la zona entre directo y directo. De hecho, Peláez asegura que incluso lo ha bautizado Vulcano en referencia a la situación actual: "Ahora, mientras Paqui habla en directo para RTVE, Vulcano, como lo han bautizado, espera a los pies de su nueva amiga".

Entre directo y directo @FRANCESCAGONZ37 cuida de un perrito abandonado de la zona. Ahora, mientras Paqui habla en directo para el @rtve, Vulcano, como lo han bautizado, espera a los pies de su nueva amiga ♥️🌋 https://t.co/0u3bOdQDDi pic.twitter.com/6vertpwlxq — C L A R A · M · P (@claraMpelaez) October 11, 2021

Junto a este tuit nos encontramos con una imagen en la que podemos ver al perro mirando atentamente a su nueva amiga antes de iniciar uno de sus directos. Mientras que la periodista aguarda a que le den paso para informar de lo que sucede en La Palma, Vulcano cuida de ella para que todo salga bien.

Nos cuida él a nosotros. Se pone a los pies de la huevera del directo. Los vecinos aseguran que no tiene dueño. No pudimos meterlo en el coche cuando nos evacuaron. https://t.co/hFlpT1bNsa — FRANCISCA GONZALEZ (@FRANCESCAGONZ37) October 11, 2021

"No pudimos meterlo en el coche cuando nos evacuaron"

Tras la publicación de este tuit, la reportera ha reconocido la bonita relación que mantiene con el animal y que incluso ha intentado quedarse con él: "Nos cuida él a nosotros. Se pone a los pies de la huevera del directo. Los vecinos aseguran que no tiene dueño. No pudimos meterlo en el coche cuando nos evacuaron".

Hoy no nos ha dado tiempo de ponerle la comida pic.twitter.com/IEzqFHvdpM — FRANCISCA GONZALEZ (@FRANCESCAGONZ37) October 11, 2021

En un segundo tuit, y después de que algunos usuarios destacaran la bonita relación que habían forjado la reportera y el pequeño can, Francisca González ha compartido la comida que había comprado para su nuevo amigo. Sin embargo, reconoce que no le ha dado tiempo a ponérsela. No obstante, la periodista ha demostrado que seguirá ayudando al animal siempre que pueda, pues se ha convertido en uno de los mejores amigos que ha hecho a raíz de la erupción del volcán de La Palma.