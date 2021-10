"No, no, no voy de blanco": la reacción de Marcos Llorente al ser preguntado por su camiseta en 'El Larguero'

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente fue entrevistado este miércoles por Manu Carreño en El Larguero. El futbolista recordó su excepcional partido en Anfield en marzo de 2020 a una semana de que los rojiblancos se enfrenten al Liverpool en la fase de grupos en la Champions. "Es mi mejor noche como futbolista", aseguró.

Además, habló de muchos otros temas como las aspiraciones colchoneras para esta temporada o su futuro inmediato, el que aclaró que quiere que siga vinculado al Atlético de Madrid. Tanto es así que, preguntado por Manu Carreño por si llevaba una camiseta blanca durante la entrevista, salió rápido al paso e incluso se puso de pie para mostrársela a las cámaras de El Larguero. "Sí, pero roja", respondió, provocando las risas de los entrevistadores.

Preguntado por Manu Carreño sobre si tiene la inquietud de probar otro tipo de fútbol como jugar en la Premier League o en la Serie A en un futuro, fue muy claro: "Por ahora no, no me atrae un cambio ahora mismo, estoy muy feliz aquí, creo que es el mejor sitio en el que podría estar ahora mismo. Para nada. A lo mejor dentro de tres o cuatro años te digo otra cosa, pero ahora mismo para nada".

Marcos Llorente renovó este mes de agosto para las próximas seis temporadas. El madrileño está vinculado con el Atlético de Madrid hasta junio de 2027.