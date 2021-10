"Con un poco de mala suerte, vosotros mismos podéis estar jugando en el Navalcarnero en unos años, no tenéis derecho a humillar a gente trabajadora". Con esas palabras, o similares, aleccionó Raúl González a los jugadores del Real Madrid Castilla después de una victoria de los suyos la pasada temporada, tal y como desveló Jorge Valdano en una entrevista en La Galerna. Una bronca que ha tenido muchísimo recorrido y ha provocado grandes alabanzas hacia la leyenda blanca.

Más de esta anécdota, Valdano también hizo pública en la entrevista una conversación entre Cristiano Ronaldo y Benzema que hizo que el francés "aprendiese", contó el exfutbolista, exentrenador y ex director deportivo. "Su cambio viene de una mejora en su profesionalidad. Este chico ha jugado con Cristiano, el superprofesional por excelencia. Y Cristiano, que le admira mucho, le dijo: 'Chico, con esto no te va a llegar para el Real Madrid'. Karim aprendió de ese consejo. La gente inteligente cambia para bien. La marcha de Cristiano también fue importante para él, porque le obligó a asumir ese papel más protagonista", explicó.

Retuvo a Raúl

Según contó en la entrevista, fue el propio Valdano el que evitó que Raúl González se fuese al Atlético de Madrid: "Vine un día desde Tenerife a ver un partido de Sub19. Raúl entró a falta de quince minutos, y me sorprendió muchísimo. Le dije a Ramón Martínez: 'Y ese espermatozoide ¿quién es?'. Tenía 16 años. Era chiquito y eléctrico. No paraba. Un amigo decía que lo habían hecho en el hospital con todo lo que sobró el día que nació. No destacaba por nada, pero su movilidad era descomunal. Me hizo gracia. Un tiempo después, ya en el Madrid, me dijeron que si me acordaba de él. 'Pues claro', dije, 'un tipo así no se olvida'. 'Pues se quiere ir al Atleti', me respondieron. Yo estaba en esa época en que quería echar a Zamorano. El caso es que me reuní con él y le convencí de que nada de irse al Atleti, lo cual era una idea más de su padre que suya propia. Él cuenta en su libro que mis palabras le sonaron a música. Desestimó la idea de irse. Hay algo instintivo. Te enamoras del jugador, de sus ganas de que le den la pelota siempre, y de su coraje. Tenia desde el principio un carácter casi insolente".

La personalidad del '7'

También alabó su personalidad con un ejemplo que aconteció cuando Raúl era solo un novel en el Real Madrid: "Hubo un entrenamiento en que un veterano le pegó una patada fuera de todo protocolo. Se levantó, la pidió de nuevo y encaró a ese mismo veterano. Como diciendo: 'Este es el miedo que te tengo'. Qué personalidad".

Una "personalidad" que también recordó preguntado por si está preparado para entrenar al primer equipo del Real Madrid: "Raúl nació preparado. Lo metieron dentro del monstruo a los diecisiete y no le tuvo miedo. Ahora que ya hizo carrera en el monstruo, menos miedo le va a tener".

Por último, contó que quiso fichar a Eric Cantona, aunque su fracaso pudo ser clave en la carrera futbolística de Raúl. "Mendoza me dijo que era un fichaje inviable. Era en ese momento una economía de emergencia, aunque fue curioso, porque al año siguiente llega Capello y con él aparecen Mijatovic, Suker, Roberto Carlos, Illgner, Panucci, Seedorf... Yo no sé de dónde salió de pronto el dinero. Aun así nosotros hicimos de la necesidad virtud. Si hubiera llegado Cantona, posiblemente no habría surgido el fenómeno Raúl, porque yo habría temido más el hacer esa apuesta", dijo.