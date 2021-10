"Será que no fue para tanto": la escalofriante lista de razones por las que una mujer 'no ha sido violada'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este jueves en el Congreso la ley de garantía integral de la libertad sexual, una norma que busca romper el silencio de las víctimas. "Este gobierno, este Estado os cree, y esta ley es solamente el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí", ha dicho.

Montero ha tomado la palabra en el hemiciclo al inicio del debate de las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox a la conocida como ley del "solo sí es sí", una norma que exige el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, borra la distinción entre abuso y agresión sexual, reconoce nuevos derechos a las víctimas y avanza en la lucha contra el proxenetismo.

Con su discurso, Montero ha repasado muchas de las situaciones denunciadas por el movimiento feminista en los últimos años en relación con las agresiones sexuales. La ministra se ha preguntado, por ejemplo, por qué en España es más fácil denunciar cualquier otro delito antes que una agresión sexual: "Cuando una mujer es violada, ¿por qué preferimos contárselo a una amiga antes que a un juez?".

"Si te quedas quieta no es una violación"

"Nuestra propia legislación, ante una agresión sexual, cuestiona a la víctima y no al agresor", ha denunciado Montero. "Todas las mujeres saben que van a encontrarse con preguntas que las van a situar como culpables de su propia agresión: '¿Te defendiste? ¿Tú que hiciste?'. Porque si no te apartas, si no pegas, si no arañas, si no empujas o si te quedas quieta, no es una violación".

Cuántas veces las mujeres hemos escuchado estas preguntas ante una agresión sexual



"¿Te defendiste?" "¿Qué llevabas puesto?" "¿Habías bebido?" "¿Habías consumido drogas?" "¿Ibas sola?" "¿Los conocías?" "¿Les sonreíste?" "¿Dijiste que no?"



La ministra ha seguido lanzando preguntas desde la tribuna: "'¿Qué llevabas puesto? ¿Habías bebido? ¿Habías consumido drogas?' Porque si te pintaste, si llevaste una falda corta, un tanga, si bebiste o dejaste la copa sola, igual eras tú la que se puso en riesgo".

Montero ha seguido repasando algunas de las excusas a las que deben enfrentarse las mujeres: "¿Ibas sola? ¿Los conocías? ¿Les sonreíste?' Porque si volviste sola a casa, si si accediste a irte con ellos, si fuiste sin tus amigas, si entraste en ese portal con ellos cinco o si subiste a esa casa, igual te lo has buscado o igual te gustó. '¿Dijiste que no?'. Porque si no dijiste que no, igual querías y no te arrepentiste".

"Innumerables razones"

"Existen innumerables razones para decirle a una mujer que, en realidad no ha sido violada. Si es una mujer migrante, porque se lo inventa, busca papeles o busca dinero. Si es guapa, porque lo buscó. Si es fea, simplemente mintió. Si has sido violada, no debes tener fuerzas ni para contarlo, y si te acuerdas de todo, quizá es porque te gustó. Si has sido violada no volverás a sonreír, ni a salir de fiesta ni a hacer vida normal, porque si lo haces será que no estás tan mal, y si no estás tan mal será que no fue para tanto o que no pasó".

La ministra, que ha comenzado su discursos condenando el último crimen machista, ha asegurado que este proyecto llega "para romper el silencio" de las víctimas y convertir la voluntad de millones de mujeres en ley.

"Por fin serán escuchadas"

"Vamos a decirles a esas mujeres que tras muchos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin sus testimonios y sus experiencias importan. Por fin serán escuchadas", ha recalcado.

Montero también ha instado a los populares a "volver al campo de juego del Pacto de Estado contra a la violencia de género" y se ha comprometido a trabajar con ellos para lograr su apoyo final a la ley, algo que no ve posible en Vox.

"Hilo morado"

La ministra ha rendido homenaje a las feministas que durante décadas han trazado con fuerza un "hilo morado" para mejorar la vida de todas las mujeres y luchar contra "la doble moral sexual que siempre ha imperado en este país".

Tras asegurar al PP y a Vox que su veto es "muy antiguo, tanto como lo es el patriarcado", ha insistido en que con esta norma se hace ley el "grito unánime" de las bisnietas y tataranietas de aquellas mujeres. Un grito que dice "Sólo sí es sí” y “Hermana, yo sí te creo", ha dicho parafraseando los eslóganes que inundaron las calles tras el caso de La Manada.

Los hombres no necesitan hacerlo

Montero ha recordado que todas las mujeres alguna vez han cambiado la ruta volviendo a casa para evitar lugares que parecían inseguros; han mirado hacia atrás con miedo caminando solas por la calle; o han avisado a una amiga o familiar de que habían llegado bien a casa, tras lo que ha preguntado que por qué los hombres no necesitan hacerlo.

"Si no han pensado en la respuesta, permítanme que yo la diga claramente: "Ningún hombre necesita mandar esos mensajes de que ha llegado bien a casa, ningún hombre vive con ese miedo, porque es a las mujeres a quienes violan, por ser mujeres señorías, por el simple hecho de serlo”, ha afirmado mirando a la bancada popular.

La ley, a su juicio, se enmarca en una "gran marea feminista internacional", en una nueva generación de derechos feministas impulsada por el movimiento Me Too", pero también por el "yo sí te creo" gritado en las calles de muchas ciudades españolas.