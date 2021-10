Cristina Medina, de 'La que se avecina', cuenta cómo lleva el tratamiento contra el cáncer de mama

La conocida actriz de 'La que se avecina', Cristina Medina, compartió hace unas semanas en sus redes sociales que padece cáncer de mama, a través de un vídeo en el que daba la mala noticia a sus seguidores y lamentaba las ayudas "no suficientes" que reciben del Estado los que padecen la enfermedad.

Ahora, la popular actriz, ha publicado nuevos vídeos en su Instagram en los que ha comentado cómo está llevando el tratamiento para combatir la enfermedad y ha compartido varias reflexiones: "Esa sensación de invalidez que una siente cuando el resto de la vida sigue para adelante y la tuya queda parada", ha comentado la actriz, quien ha lamentado que "toda esa vida anterior no la podemos tener y nos tenemos que agarrar a esta vida que nos está dando el cáncer, en la que el número uno somos nosotras y tenemos que inventarnos nuevas vías de satisfacción y apostar por los momentos en los que estemos bien y por nuevas rutinas que nos digan que la vida continúa".

De igual modo, ha dejado un mensaje para los familiares y amigos de otras personas que padezcan la misma dolencia: "Acompañantes y acompañantas de gente que estáis pasando los mismo que yo, os doy un chivatazo: La palabra 'ánimo' sola no funciona, pero precedida de un regalito te anima. Cuando no recibo un ramo de flores, recibo una crema que me ha comprado un amigo, cuando no unos pendientes. También una amiga me ha hecho un Bizum y me ha pagado las sesiones de acupuntura. Cualquier cosa vale, cualquier detalle, la palabra ánimo precedida de un presente te anima".