¡El entrenador del Efes tiene en el staff a su hijo de 11 años!

Ergin Ataman, entrenador turco con más de 20 años de experiencia en los banquillos, es conocido en el baloncesto europeo por su duro carácter con sus propios jugadores. Su mayor éxito profesional lo consiguió este mismo año, ganando la Euroliga con el Anadolu Efes tras vencer al Barcelona en la Final Four de Colonia.

Y, en ese éxito, uno de los secretos es un pequeño asistente de Ataman: su hijo Sarp. Con tan solo 11 años, Sarp Ataman acompaña a su padre y al Efes a todos los partidos, incluso los que juegan fuera de casa y en otros países. Pese a su edad, Sarp está completamente integrado en el equipo, conociendo todo lo que se cuece en el vestuario de los de Estambul.

El propio Ergin ha confirmado a La Gazzetta Dello Sport que su hijo pertenece a su 'staff'. "Sí, Sarp tiene sólo 11 años y es parte de mi 'staff'. Conoce todo lo que pasa en el vestuario. Me sigue a todos los lados y habla mucho conmigo sobre los partidos. Empezará dentro de un poco un curso en la academia para entrenadores que tiene la Euroliga", ha comentado Ataman.

Hace tan solo unas semanas, ya se pudo ver al pequeño Sarp en el Wizink Center, cuando el Efes se enfrentó al Real Madrid. "Es un miembro más. No solo viaja, está en los entrenamientos, habla con los jugadores... Vio los últimos tres partidos del Real Madrid y me hizo tres o cuatro páginas de scouting. ¡Es increíble! Le gusta demasiado el baloncesto y creo que se convertirá en el entrenador más joven en el futuro. Estuvo en la Final Four de Colonia. No estaba permitido que los menores de edad estuvieran por la legislación alemana, pero encontró la manera de estar hasta en la pista", dijo un orgulloso Ergin Ataman sobre su hijo al que, si sigue desarrollando este interés por el baloncesto, podríamos ver pronto sentado en un banquillo.