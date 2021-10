¿Qué es "evil be like"? Así son los nuevos memes que han revolucionado Twitter

Desde hace unos días Twitter se ha llenado de unos nuevos memes protagonizados por famosos o gente que en algún momento se hizo viral. Se trata de los conocidos como "evil be like", traducido al español como "malvado", una foto de algún famoso con los colores en negativo o invertidos que le dan a la persona que aparece una sensación de perversidad y malicia.

Desde la famosa escena de Chelo García-Cortés y Bárbara Rey con su noche de amor hasta Pablo Alborán. Cualquier famoso puede ser víctima de estos memes que están revolucionando Twitter día y noche. La intención de estas imágenes es convertir cualquier escena o frase de personajes conocidos en lo contrario.

Esta tendencia nació en Estados Unidos bajo la frase "evil be like". "Ariana Grande evil be like: 'God is a man", publicó una usuaria en Twitter, dando la vuelta al título del álbum de la cantante 'God is a woman'. Otro meme muy viral en la red social es el de la mujer que dijo en la televisión andaluza la famosa frase "Un resplandor y hace... ¡pum! Ay, ya está aquí la guerra", convertido al "Una oscuridad y se hizo el silencio. Ay, ya está aquí la paz", con la foto de la señora bajo el filtro de "evil".

Tenia que hacerlo AJJAJAJAJAJA

Evil rosalia be like 😈🥵 pic.twitter.com/0IHu8SSUOF — ManuSerrano 👑 (@manuserrano12_) October 18, 2021