Piqué, sobre Vinicius: "Hablé con él para recibirlo en el vestuario; estaba hecho por el Barça"

El central del Barcelona, Gerard Piqué, habló personalmente con Vinicius antes de su fichaje por el Real Madrid porque el delantero brasileño "lo tenía cerrado" con el Barça. Así lo ha explicado antes del Clásico durante una charla con el 'streamer' Ibai Llanos.

"Vinicius tuvo mucho talento. ¿Sabes que estuvo a punto de venir al Barça? Le ofrecieron el doble en el Real Madrid. Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho por el Barça. Estaba hecho. No me acuerdo cómo fue. Era para recibirlo en el vestuario. Estaba hecho ya. Llegó el Real Madrid en el último segundo y le ofreció todo", explicó sobre el fichaje del brasileño.

"Pido igualdad en el arbitraje para todos; sé que es difícil"

El central también habló del arbitraje en España y afirmó que al Real Madrid, Barcelona y Atlético "les pitan más a favor que a los demás". "Al Barça y al Real Madrid por la presión, por los clubes, nos pitan más a favor que a los demás. El Atlético está en este grupo también. Compites con ellos para ganar las Ligas. No te puedes comparar con Alavés, Osasuna, Espanyol o clubes que no van a luchar por ganar LaLiga", afirmó.

El capitán del Barcelona afirmó que él "pide justicia" para todos los equipos por igual, pero "entiende que para un árbitro es complicado". "Tú estás compitiendo contra el Madrid y pido igualdad. Yo lo pido para todos y sé que es difícil. Entiendo que para un árbitro es complicado. No me puedo quejar con otros equipos pero sí con el Madrid o el Atlético. El tema del arbitraje, jamás, y más en España que le encanta la polémica", explicó.

"Hacer un Clásico a puerta cerrada fue muy triste"

Respecto a una de las próximas gran citas del calendario, el Clásico, el central dijo que es un partido especial y que "fue muy triste" jugar puerta cerrada durante los meses de pandemia.

·El Clásico es especial. Adaptas el día entero. Se para el país. No hay mejor sensación que volver a tener las 90.000 personas del campo. Hacer un Clásico a puerta cerrada fue muy triste. El domingo ya no tenemos restricciones y jugar con toda la afición... ", explicó.

"Este año está la afición más que nunca con nosotros. Estando con nosotros podemos llegar a ser imparables. Seguir estando porque os necesitamos más que nunca. Primero tenemos que ganar sí o sí al Dinamo. En Champions estamos en una posición complicada. Parece que es el típico partido que tienes que ganar. Nos apretaron ya antes", relató.

"¿Arbeloa? No fuimos amigos, éramos conocidos"

Respecto a Arbeloa, excompañero de la Selección, Piqué explicó que: "No fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que diga que soy amigo de quién no soy amigo? No pasa nada, es la realidad. ¿Qué quieres que diga que éramos amigos?".