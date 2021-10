"El Real Madrid llega mejor, tiene mejores jugadores": #ConexiónGallego hace la previa del Clásico

Tras las victorias de Real Madrid y Barcelona en la Champions League, el fútbol español concentra sus miradas en El Clásico del domingo. La renovación de Ansu Fati y su inevitable comparación con Vinicius Júnior, cómo se prepara un Barcelona - Real Madrid y toda la actualidad deportiva se repasó en #ConexiónGallego, el programa de Twtich de Jesús Gallego, junto a Lluís Flaquer y Antonio Romero.

La actualidad del Clásico

Las victorias en Champions ha servido de bálsamo a ambos equipos, aunque al FC Barcelona le ha ayudado más una noticia de los despachos: Ansu Fati ha renovado con el conjunto culé hasta 2027.

"Venimos de un partido duro, pero el Clásico es uno de esos partidos que están marcados en el calendario", confesaba Lluís Flaquer. Esa victoria por la mínima al Dinamo de Kiev es lo que le hace a Antonio Romero decantarse por dar el favoritismo al Real Madrid. "Son favoritos, creo que tienen mejores jugadores, aunque futbolísticamente no hay tanta diferencia. Ir al Camp Nou es sinónimo de remangarse y sufrir por un buen resultado", explicaba.

Respecto a la renovación de Ansu Fati, Flaquer se rendía ante el movimiento del club culé, tildándolo como "el mejor fichaje que podrían haber hecho". Romero, aunque está de acuerdo en el buen movimiento del Barça, no ve bien toda la presión que tiene el joven futbolista sobre sus hombros. "Me parece exagerado que se diga que este es el Barça de Ansu Fati, no se le puede meter esa presión a un chaval que sale de lesión", confesaba.

Ansu Fati contra Vinicius

Ambos son extremos capaces de desequilibrar, tienen un potencial enorme y galones en sus respectivos equipos. Ansu Fati y Vinicius personifican el duelo entre Barcelona y Real Madrid, teniendo todas las miradas sobre ellos y haciendo inevitable la comparación.

"Yo no me atrevería a decir quien es mejor entre Ansu Fati y Vinicius", confesaba Romero. Pese a ello, admitía que el español tiene una mayor pegada, mientras que el brasileño destaca más por su físico. En cambio, Flaquer sí se atrevía a elegir: "Ansu va a ser mejor que Vinicius, aunque ahora estén parejos".

¿Cómo se prepara un Clásico?

Flaquer y Romero, narradores del Barça y Madrid, respectivamente, en la Cadena SER, compartirán cabina el próximo domingo para ponerle voz al Clásico. Ambos cuentan los secretos de hacer un partido tan exigente, mostrando como es el proceso de documentación, sus rituales y su forma de afrontar los partidos.

"Cuando rueda la pelota, nos repartimos el protagonismo: si ataca el Madrid, narra Romero, si la tiene el Barça me toca. Tenemos un feeling muy especial", confesaba Flaquer. Para llegar a ese momento y mantener esa buena armonía, el proceso de documentación es imprescindible. Romero cuenta el suyo: "El día anterior intento descansar, y en el viaje de camino al campo me gusta leer todos los periódicos e intentar rascar alguna información".

No solo es importante la labor de los narradores desde el campo, ya que es un trabajo en equipo que comienza desde los estudios de la Cadena SER. En el proceso de ver como funciona desde dentro la retransmisión de un partido, Carles Francino, mientras grababa 'La Ventana', dejó este momentazo con Jesús Gallego.