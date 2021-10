Sube la incidencia y llegan las dudas: así serán las siguientes olas de COVID en España, según los expertos

La incidencia por coronavirus en España ha subido en el último día 1,2 puntos hasta los 43,1 casos por cada 100.000 habitantes. No es mucho pero rompe una tendencia a la baja de las últimas semanas. La clave está en saber cómo va a evolucionar la pandemia este otoño cuando el 88% de la población española tiene la pauta de vacunación completa. Hay varios factores a tener en cuenta: la progresiva vuelta a las oficinas; el fin de las restricciones, excepto la mascarilla en interiores, y el aumento de la movilidad entre países.

Reino Unido vive sin apenas medidas contra la COVID y desde entonces la incidencia ha aumentado tanto que los sanitarios británicos han pedido que regresen algunas medidas para frenar los casos. A pesar de que el ministro de Sanidad admite que los contagios pueden duplicarse hasta alcanzar los 100.000 diarios en las próximas semanas, considera que aún es pronto para volver a algunas de las restricciones. El 79% de los británicos han recibido la pauta completa. Llama la atención que con casi diez punto de diferencia con España respecto a la cobertura vacunal, los británicos ya no lleven mascarilla en los interiores. El Parlamento británico determinó este mes en un informe de 150 páginas que la gestión contra el coronavirus había sido el mayor fracaso para la salud pública del país.

La evolución del coronavirus en Reino Unido, en gráficos. / EPDATA (EPDATA)

España tiene una de las incidencias más bajas en Europa en este momento. Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, apunta una de las posibles causas de esta situación: "La situación en España es mejor por sus elevadas tasas de vacunación respecto a Reino Unido, Alemania y otros. Estos países fueron muy rápidos. Alcanzaron prácticamente el 50% de vacunación antes que nosotros, pero posteriormente no han avanzado tanto".

"El virus seguirá circulando, pero con menos fuerza"

La actual situación le recuerda al epidemiólogo y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Javier Del Águila a lo que pasó el verano pasado cuando comenzaron a subir los casos y conforme aquí bajaban subían en Europa. "España suele ir por delante de Europa, por alguna razón. Ahora creo que podemos estar en algo parecido. Pero el escenario es muy distinto con la población vacunada. No sabemos cómo va a evolucionar. La incidencia está ahora en una meseta. La situación más plausible es que el virus siga circulando, pero con mucha menos fuerza y que los que se infecten no desarrollen la forma más grave de la enfermedad. No parece que vayamos a llegar a los niveles de olas anteriores, aunque estamos expectantes. Ahora lo importante es la vigilancia".

Los epidemiólogos trabajan con la hipótesis principal que el virus se haga endémico. Que circule de forma continua y genere picos puntuales y brotes de enfermedad. Algo así como la gripe. "Lo que aún no sabemos es el componente estacional. Si será más de invierno o de verano porque hemos visto que se le da bien transmitirse en todas las épocas", explica el epidemiólogo.

"Cabe pensar que no habrá grandes olas"

Habrá que ver cómo evoluciona el SARS CoV-2 en comparación con otros virus estacionales como la gripe en los próximos meses. Las medias restrictivas del pasado año hizo que apenas circularan otros virus. "Cabe pensar que no habrá grandes olas. La mascarilla en interiores será la última medida en irse. Y apuesto que ese momento será al final del invierno. La mascarilla nos viene muy bien para otros virus. Me gusta pensar que la mascarilla ha llegado para mantenerse en según qué momentos. Por ejemplo, a mí me gustaría que se mantuviera en el metro o el transporte público", cuenta Del Águila.

En la misma línea se manifiesta el inmunólogo Marcos López: "Es posible que haya pequeños picos, pequeñas olas, pero no esperamos que sea tan alta la incidencia como ha ocurrido en los últimos tiempos. Puede haber incidencia de infección, pero no esperamos una mayor evolución de los casos de hospitalización. Esperemos que no haya otra variante nueva que nos dé problemas con la respuesta vacunal. Y, en todo caso, tenemos que estar muy vigilantes ante cualquier aumento, cualquier foco que pueda haber en una zona, rápidamente trazarle y limitar su expansión".

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología destaca la importancia de la protección de la vacuna frente a las complicaciones. La vuelta a las oficinas y el final de los aforos han dibujado un nuevo escenario de relaciones sociales que deja entrever el comienzo del final de la pandemia de coronavirus gracias a la efectividad de las vacunas. Queda el reto de llegar a los países más pobres.

El reto de las vacunas en los países pobres

Este jueves se ha publicado un informe internacional que asegura que la comunidad internacional solo ha destinado una de cada siete vacunas prometidas a los países pobres.

Los países más ricos se comprometieron a destinar 1.800 millones de dosis antes de final de año. Hasta hoy solo se ha destinado 300 millones. España es uno de los países que más vacunas ha destinado a través del mecanismo COVAX, aunque se queda muy lejos de lo prometido.