Pochettino: "Tuve un problema con Mbappé y Neymar por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro"

El PSG cuenta con una de las delanteras más temibles del mundo: Messi, Neymar y Mbappé. Sin embargo, ese tridente que tantas alegrías futbolísticas puede dar al conjunto francés, también produce infinitos quebraderos de cabeza para el técnico Mauricio Pochettino. Hace unas jornadas, el entrenador argentino se vio en uno de los primeros aprietos al retirar a su compatriota Messi del terreno de juego, movimiento que la pulga no aprobó a juzgar por su actitud al llegar al banquillo.

Ante el inminente galardón del Balón de Oro, el entrenador del PSG mencionó que Messi debería hacerse con él. "Tuve un problema con Mbappé y Neymar por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro", ha bromeado ahora el propio Pochettino. La situación del delantero argentino aún no es la óptima ya que su faceta goleadora no ha llegado a ser la esperada. Por ahora, Messi aún no sabe lo que es marcar en la Ligue 1 francesa pero sí en la Champions League donde ya ha anotado tres tantos.

😅🇦🇷 Pochettino lo desvela en el micrófono de @FutbolMediaset: 👉🏻💥 "Tuve un problema con Neymar y Mbappé por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro"https://t.co/LP67Ngwm6G pic.twitter.com/DjtdpzsNYd — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) October 25, 2021

Henry: "Lo estoy pasando mal por Messi"

Thierry Henry, exfutbolista y comentarista de Amazon Prime, ha hablado sobre la situación de Lionel Messi en el PSG. El que fuese compañero del argentino en sus primeros años con el Barcelona y cuando consiguieron el sextete, ha destacado que en parís "está aislado". Según Henry, el ganador de seis Balones de Oro "toca menos el balón", lo que hace que no pueda tener un gran impacto en el juego del conjunto francés y hace que "participe con menos frecuencia".

"No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el eje. Lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (refiriéndose al tridente Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos", ha explicado Henry mientras analizaba el empate a cero del PSG contra el Olympique de Marsella. "No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico", ha añadido.