"Me encantaría ofrecerles una copia": un fotógrafo busca a los dueños de la casa que resiste al volcán

La imagen de una solitaria casa al pie del volcán de La Palma se ha vuelto viral en Twitter. La vivienda, cercana a Cumbre Vieja, forma parte de una instantánea captada por el fotógrafo David de la Iglesia en plena erupción volcánica. "Me encantaría encontrar a los dueños de esa casas y ofrecerles una copia impresa de esta imagen", ha publicado de la Iglesia en su perfil.

El fotógrafo ha tratado este martes de ponerse en contacto con los dueños de la vivienda a través de las redes. "Esa casa está al final del camino del espigón. Sus propietarios son alemanes. Si el fin de semana subo, intento pedirles el e-mail para que se pongan en contacto directo", le ha contestado apenas una hora después un usuario de Twitter.

El fotógrafo, que quiere regalar una copia de la impresionante imagen a los dueños de la casa, ha recibido mensajes de otros usuarios de Twitter que también quieren hacerse con la imagen. "Me gustaría comprar una foto impresa, si no se sale mucho de madre", ha comentado un usuario. La fotografía, que se encuentra en la tienda online del autor, cuesta entre 60 y 125 euros en función del tamaño.

De la Iglesia ha acudido a las redes para dar con los dueños de la vivienda en el menor tiempo posible. "Twitter, haz tu magia", ha comentado. En apenas horas, cientos de personas se han hecho eco de la publicación, no solo para dar pistas acerca del paradero de los dueños de la vivienda, sino para pedir copias originales de la imagen o para felicitar al artista.

"Qué fotaza, David. ¡Enhorabuena! De cara a encontrar el dueño de la casa, no estoy seguro, pero igual te ayudaría geolocalizarla y buscar en el catastro. No te saldrá el propietario pero, con un poco de ayuda, quizás sea más fácil de encontrar y evitar a los aprovechados", ha comentado otro usuario.

"Es preciosa. Además, con la luz encendida, la imagen muestra que dentro deben estar haciendo vida casera. Que sea un hogar da una fuerte impresión de contraste entre el mundo exterior y la intimidad de la vivienda", ha respondido otra persona.

'Resistiremos'

La imagen ha sido bautizada por su creador como Resistiremos, en clara alusión al aguante del pueblo palmero ante la desgracia de la erupción. De la Iglesia, que se dedica al arte digital en distintas versiones, está íntimamente vinculado con la isla canaria, tal y como ha reflejado varias veces en su perfil de Twitter.

"Solo un detalle que define al pueblo palmero: tras el amanecer paso por delante de una casas donde una señora limpiaba las cenizas del volcán. Me ve, me sonríe. '¿Has ido a hacer fotos? ¡Qué bien! Uy, parece que tienes una herida. Espera, que voy a por algo para curarte'. Esa señora me dio indicaciones dos días antes para acceder a un roquedo en la costa, y también lo hizo de forma súper amable. No me conoce de más, pero su primera reacción fue sonreírme, darme las indicaciones y, además, ayudarme", dice el fotógrafo en sus redes sociales.