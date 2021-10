"Ya no tengo células egoístas": Julia Otero anuncia su vuelta tras ocho meses de lucha contra el cáncer

Ocho meses después de anunciar que tenía cáncer y que dejaba la radio para someterse a un tratamiento oncológico, la periodista Julia Otero ha comunicado a través de Instagram que "ya falta poco para la vuelta a Onda Cero", donde presenta el programa vespertino Julia en la onda (JELO) desde 2007.

"Estoy viva y guerrera. Nuevo look. Pelo debilitado pedía corte, y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca. Falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la onda. Espero el permiso de los #BatasBlancas. Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. Como para no curarse!!!", señala en el mensaje publicado este miércoles.

En nuevo alarde de optimismo y buen humor, Otero ha explicado que la enfermedad parece haber remitido y que no hay rastro de células tumorales —"ya no tengo “egoístas” (qué gran definición del profesor Lopez-Otín!)"—, pero recordando que "son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado".

La periodista gallega se ha despedido de sus seguidores agradeciendo el apoyo recibido: "Nos oímos pronto! Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto".

Durante los ocho meses que ha permanecido alejada de los micrófonos, Otero ha recibido numerosas muestras de afecto por parte amigos y seguidores, pero también de colegas de presión. Incluso de los que, como en el caso de Carles Francino, director de La Ventana, son su competencia.

"Enviarle un abrazo enorme a una persona con la que cada día nos peleamos a esta hora por conseguir la atención y el cariño de los oyentes. Somos competidores entre nosotros, en algún tiempo de nuestras vidas profesionales coincidimos en la tele y nos tenemos muchísimo muchísimo respeto. Ese abrazo va para Julia Otero", aseguró Francino el día que Otero comunicó que tenía cáncer.