Crean el 'primer condón unisex del mundo': se adhiere a genitales masculinos y femeninos

La igualdad ha llegado también al mundo de los preservativos hasta el punto de que un ginecólogo ha creado el 'primer condón unisex del mundo', es decir, indistintamente para hombres y mujeres. Lo ha logrado el malayo John Tang Ing Chinh, con materiales médicos que se utilizan como vendaje para lesiones y heridas. El condón tiene una sola cubierta adhesiva que se puede pegar a la vagina o al pene y proteger la zona adyacente del órgano sexual. Así, solo se aplica a un lado del condón y se puede usar para un sexo u otro.

El medio Reuters recoge declaraciones del ginecólogo, en las que dice que ayudará a la población a tomar el control de la salud sexual sin importar el sexo biológico o la orientación. A esto ha llegado tras una ardua investigación posterior a trabajar durante años como médico comprobando de primera mano el alto número de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Y para acabar con las reticencias, un producto para ambos.

¿Cómo será el 'condón unisex'?

Además de lo ya comentado, no tiene ningún efecto secundario y será vendido por un precio de tres euros aproximadamente. Su nombre es Wondaleaf, fabricado con el material de apósitos transparentes para heridas, el poliuretano, y la página web en la que se comercializa indica que no es doloroso si la zona está bien depilada, además de no haber riesgos de que se pueda romper o salir.

También huye del látex, punto a favor para alérgicos. En la página web se pueden adquirir en cajas que incluyen un par por los tres euros comentados. Junto a esto, vienen bolsas lubricantes y gasas de retención.

Su lanzamiento oficial será en diciembre, después de haberse sometido a una investigación científica y a pruebas. "El condón unisex Wondaleaf se puede utilizar como condón externo e interno. Es el primer condón unisex del mundo y se ha probado rigurosamente su seguridad", informa el sitio web.

"Wondaleaf puede ser el método anticonceptivo ideal que puede revolucionar la salud sexual y reproductiva", explica el profesor Sir S Arulkumaran, expresidente, Royal College of Obstetricians & Gynecologists, Reino Unido. "Wondaleaf es una mejora significativa sobre la barrera actual y otros métodos anticonceptivos… Este nuevo producto debería tener un impacto positivo en nuestras necesidades para Malasia y otros países", añade el Dr. Alex Matthews, expresidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Malasia.