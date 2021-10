Ancelotti, sobre Hazard: "El que quiera salir, tiene que salir"

Como es habitual en la previa de un partido, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en sala de prensa ante los medios de comunicación. Con el equipo blanco enfrentándose mañana al Elche a las 14:00, el italiano ha analizado varios aspectos de la actualidad madridista.

El titular que ha dejado Ancelotti ha sido acerca de Eden Hazard, dejando la puerta abierta a un traspaso si el belga lo desea. "Nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. El que quiera salir, tiene que salir. En mi opinión personal no hay duda en esto", afirmó de manera contundente el técnico italiano.

Otro tema candente en LaLiga es el VAR, más incluso tras la polémica de ayer en el partido del Atlético de Madrid. "Hay algunas normas que son complicadas para mí. La del fuera de juego es complicada y no justa. El fuera de juego lo ha arreglado el VAR, pero lo otro es más complicado. La diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo es algo de interpretación", dijo sobre un invento al que todavía le quedan aspectos por pulir. "Ha arreglado muchas cosas, pero en cosas que no son objetivas es un poco más complicado. Pero yo creo que de momento ha hecho bien al fútbol. La polémica también estaba antes del VAR".

No fue el único tema arbitral que trató el italiano, ya que también fue preguntado por las pérdidas de tiempo y el descuento que dio Soto Grado en el último partido del Madrid. "No quiero entrar mucho en este tema. Hay muchos líos. Los problemas de los partidos son muy interrumpidos. No creo que sea un problema de los árbitros, sino del fútbol. Hay que arreglar esto. El tiempo efectivo puede ser una solución. Esto no es bueno para el espectáculo".

Hablando ya sobre sus jugadores, Ancelotti aseguró que Modric se encuentra bien, y su ausencia en el último encuentro se debía a unas molestias producidas por el cansancio. "Modric está bien. Entrenó ayer, lo hará hoy y jugará mañana. Era una precaución. Se sentía un poco molesto. Era solamente cansancio".

Un cansancio con el que tendrá que tener cuidado Vinicius, que ya suma muchos minutos en este arranque de campaña. "Está bien, es muy joven y recupera mejor que otros. El día que él tenga problema o no mantenga su nivel puede ir al banquillo. Por ahora estamos satisfechos con él". También habló Ancelotti sobre el otro brasileño en la delantera, Rodrygo. "No tiene que hacer nada más de lo que ha hecho en los últimos partidos. Está haciendo lo que pedimos de él. Estoy muy satisfecho. Que siga".

Por último, Ancelotti también fue preguntado por el que puede convertirse en el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. "Lo conozco muy bien como jugador, le deseo lo mejor como entrenador".