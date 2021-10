La ONU presenta un Plan de Seguridad Vial que propone reducir la velocidad en las autopistas a 100 km/h

La ONU ha elaborado un plan junto a la Organización Mundial de la Salud que persigue un mayor control de los excesos de velocidad en carreteras y propone establecer un máximo de 100 km/h en las autopistas.

La presentación del Plan Global de la Década de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030 tiene como objetivo reducir un 50% el número de fallecidos en carreteras en los próximos años. Las Naciones Unidas urgen a tomar medidas para reducir los accidentes de tráfico, que según sus previsiones, causarán unas 13 millones de muertes y 50 millones de heridos en la próxima década.

El documento está orientado a la acción y hace hincapié en un mayor compromiso político por parte de los países en vías de desarrollo que actualmente no cuentan con ningún tipo de legislación en seguridad vial.

Detalles del Plan

El Plan presentado de forma conjunta por la ONU y la OMS, propone limitar la velocidad en carreteras con el fin de disminuir los accidentes de tráfico hasta un 50% en el periodo 2021-2030. Concretamente, plantea reducir a 30 km/h la velocidad en los núcleos urbanos, limitarla a 80 km/h en carreteras convencionales y bajarla a 100 km/h en autovías y autopistas.

Del mismo modo, propone que los Estados inviertan en la seguridad de las infraestructuras, con el fin de disminuir el riesgo de accidente y cumplir con los requisitos técnicos de seguridad vial en las redes de carreteras.

Una medida que sí se ha tomado al respecto, y que se implementará en Europa a partir de julio de 2022, es la homologación de nuevos coches que contengan asistentes de velocidad inteligentes, registrador de datos, o alertas de somnolencia. Aunque si hay una tecnología claramente renovadora, es el alcoholímetro anti arranque, lo que impedirá iniciar la conducción si se superan los límites de ingesta de alcohol.

Archivo - Accidente de tráfico en autopista. / Getty Images

La "pandemia silenciosa"

La ONU, que califica este problema de "pandemia silenciosa", ya presentó un documento parecido en 2011, aunque concluyó con resultados menos positivos de lo esperado.

Los accidentes en carretera suponen la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, por ello, las Naciones Unidas destacan la importancia de implementar medidas en materia de seguridad vial, ya que, de no ser así, 1,3 millones de personas morirán en accidentes de tráfico cada año.

Tasa de mortalidad en carretera

En lo que va de año, más de 750 personas han muerto en accidentes de tráfico, 108 más que en el mismo periodo de 2020, teniendo en cuenta, las restricciones de circulación por el estado de alarma causado por el COVID-19. Mientras tanto, en Europa, la tasa de mortalidad por accidentes en carretera es más alta en Rumania con un 85,2, a fecha de 2020.

Por otro lado, la Fundación Mapfre, The George Institute for Global Health y el Milken Institute School of Public Health han llegado a la conclusión tras el estudio de diversos periodos e informes, que "tan solo 28 países a nivel mundial cuentan con una legislación sólida en materia de seguridad vial".