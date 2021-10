¿Qué significa realmente el porcentaje de lluvia que aparece en las aplicaciones del tiempo?

¿Alguna vez has visto en la aplicación del tiempo de tu teléfono que va a haber un 60% de probabilidad de lluvia y luego no ha caído ni una gota? No, no es que tu móvil haya fallado, sino que este porcentaje de lluvia es una medida más compleja de lo que a simple vista parece.

No significa que vaya a llover el 60% del día, sobre el territorio designado o que los meteorólogos consultados crean que va a llover. En verdad, el porcentaje de gotas de lluvia que ofrecen las aplicaciones o páginas webs indican con cuánta frecuencia ha llovido en el pasado cuando se ha producido una situación meteorológica similar.

Por ejemplo, si analizamos 100 situaciones con diferentes parámetros climatológicos, y en 50 de esos días finalmente llovió, cuando se den unas condiciones meteorológicas similares a los 100 indicadores analizados anteriormente, la probabilidad de lluvia será del 50%.

En definitiva, el porcentaje de lluvia que aparece en las aplicaciones del tiempo nada tiene que ver con la cantidad de lluvia que caerá o la probabilidad de que llueva, sino que se trata de una mera estadística de la frecuencia en la que llovió en situaciones anteriores con unas condiciones meteorológicas similares.

¿Qué dice la AEMET al respecto?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) asegura lo siguiente: "El método de predicción por conjuntos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo calcula, para cada alcance de predicción, 51 predicciones diferentes, basadas en 51 análisis iniciales, uno de ellos sin perturbar y 50 ligeramente perturbados. Con ello se pretende captar las posibles evoluciones que pueda llegar a tener la atmósfera en la actualidad".

La AEMET trata de ofrecer el porcentaje de precipitación más ajustado a la realidad, en la medida de lo posible, para cada lugar, no obstante, cuanto más extensa el área, más inexacta será la cifra.