La reflexión sobre la derrota de Marc Gasol: "No te escriben cuando pierdes y eso es lo bueno"

Marc Gasol es uno de los grandes deportistas españoles. Pasó por el Barça en la Liga ACB y en los Memphis Grizzlies, Toronto Raptors y Los Angeles Lakers en la NBA. Con la franquicia de Toronto logró un anillo y cuenta con un Premio Príncipe de Asturias de los Deportes junto a su hermano Pau.

Palmarés aparte, Marc también tiene grandes momentos fuera de la cancha. Ejemplo de ello es la reflexión sobre la derrota en el deporte que hizo durante su charla en el podcast ‘El sentido de la Birra’.

“Cuando ganas todo el mundo quiere acceder a ti y todo el mundo ‘eh que guay’. Cuando pierdes no tienes tantos mensajes. Cuando ganas tienes 1.500 ‘WhatsApps’, cuando pierdes unos pocos. No es un reproche a la gente que no manda mensajes, pero tiene un punto de reflexión”, comenzó.

“De forma tranquila, sin negatividad. Hacerlo de forma pausada donde de una manera constructiva ver por dónde puedes mejorar. Cuando eres joven no lo vives. Dices ‘esto es una mierda, no vale nada’. Señalas a los demás, ‘este no ha hecho esto, yo lo he hecho todo’. Cuando eres mayor reflexionas más y te importa un poco menos perder, también es verdad”, añadió.

“Cuando se iguala y el esfuerzo y la táctica, el talento sale"

Marc también reflexionó sobre “el silencio” en la derrota y en la diferencia que puede marcar el talento en el deporte. “Es lo bueno de la derrota, que tiene silencio. Tiene ese punto de reflexión. Ese silencio y esa calma para reflexionar”.

“En el baloncesto se pueden controlar muchas cosas, a veces hay una sorpresa del rival, pero cuando tú controlas, la diferencia entre uno y otro es el talento. Es superior a ello. Por eso cuando se iguala y el esfuerzo y la táctica, el talento sale como un destello. La capacidad de crear: hacer algo que no puedas prever”, explicó.