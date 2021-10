Guti: "Mi sueño es dirigir al Real Madrid"

"No me voy a pelear más... José, Gutiérrez, míster, Guti, como tú quieras me puedes llamar" le respondió 'Guti' a Yago de Vega en su última entrevista en 'El Larguero' cuando se postuló como entrenador del Barcelona, aunque esta entrevista sirvió para declararlo como farol delante de toda España.

Ahora, 'Guti' sigue esperando su oportunidad como míster después de su aventura fugaz y precipitada en el Almería en Segunda División, cuando justo antes de disputar el playoff de ascenso se cargaron al madrileño.

En una entrevista con el diario turco Sözcü el exjugador blanco admitió y confesó cuál es su gran sueño en el futuro como entrenador del Real Madrid: "Mi sueño es dirigir el Real Madrid, pero si de Turquía viene una oferta u oportunidad, ¿Por qué no? Quiero dirigir un equipo", aseguró, dejando también la puerta abierta a una experiencia en un país en el que es muy querido y donde pasó una gran etapa de su carrera como profesional.

El exjugador del Besiktas disfrutó de esta experiencia en el país de los dos continentes del año 2010 al 2012 y es tan leal al Real Madrid como lo es a los blanquinegros: "No puedo entrenar al Fenerbahçe o al Galatasaray. Si llega una oferta, diré que no", dice muy convencido un entrenador que sigue sin contar para los clubes como alternativa real.

"Veo sus partidos de la Champions en directo y también sigo la liga. Por supuesto cuando ves el estadio hay un anhelo de volver, pero no existe esa oportunidad, por ahora", confirmó para el diario turco, un pueblo que quiere recibir a 'Guti' de nuevo en el país.