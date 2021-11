Mismo segundo, mismo rival, mismo marcador, pero distinto resultado: el vídeo que deja en feo al actual Barça

La salida de Leo Messi del Barcelona ha desencadenado una gran crisis futbolística y económica en el club azulgrana. Pese a que su marcha al PSG fue hace tres meses, el aficionado culé añora al argentino en cada partido, y más viendo todo lo que está pasando en Can Barça tras la destitución de Koeman, los malos resultados en Champions y Liga y el juego del equipo que lejos está de los grandes momentos que se vivieron en el Camp Nou en esta última década.

Las redes sociales suelen hacerse eco de estas situaciones de los azulgranas y en ocasiones se pone más nostálgicas de la cuenta. Por ejemplo, durante el partido ante el Alavés, un usuario de TikTok (@mal.dia.paraun.antimessi) encontró una similitud perfecta de lo que pasa en la actual plantilla del Barça y lo que hubiera pasado si Messi hubiera estado en el campo.

Este sábado, con el resultado en empate a uno ante el Alavés, Coutinho falló un lanzamiento de falta al borde del área. Pasó en el minuto 83 y 5 segundos. Aunque parezca mentira, tres años después (el 28 de enero de 2018), en el mismo campo, contra el mismo rival, mismo resultado de 1-1, la misma falta y el mismo segundo de partido, el Barça anotó ese lanzamiento. ¿La diferencia? Messi lanzaba la falta. El argentino no falló y el equipo azulgrana acabó ganando ese partido por 2-1. En 2021 no fue así y los catalanes no pasaron del empate.

"Messi, el jugador que siempre se cargaba el equipo al hombro, en Liga, Copa y Champions. Ahora se ve reflejado como el Barça parece un equipo de Europa League", ha dicho un usuario de TikTok. "Los que decían que el Barça no necesitaban a Messi...", ha añadido otro. "¿Ese fue el mismo año que Messi casi gana una Champions el solo?".

La entrevista de Messi y el 'palo' a Laporta

Jordi Martí: "Messi está resentido y no se lo perdona. Cualquier insinuación de jugar gratis son cosas que te puedes ahorrar. Me parece razonable preguntarnos en voz alta si es cierto que el argentino estaba dispuesto a reducir al 50% toda su remuneración. ¿Se trata de rebajarse el salario para recuperarlo en los próximos tres años? Esta pregunta que me hago es la misma que me hice en su momento, ojo, siendo favorable a que el Barcelona hiciera el esfuerzo económico en retener a Messi".

"No mencionar a Piqué es premeditado. La relación de Piqué con Messi podría ser mejorable".

Antonio Romero: "Lo hubiera vendido el año pasado, esto es una decisión deportiva disfrazada de decisión económica. Laporta sabía que no podía renovar a Messi y lo ha usado como baza electoral. Estoy convencido que fue para ser presidente y Laporta es un mentiroso. Ha mentido a Messi y al socio. Que haya virado tanto el viento de un futbolista que ponía toda la carne en el asador... me sorprende que en apenas dos meses haya pasado a ser un 'a lo mejor no se quería bajar al 50% el sueldo'. Si Messi hubiera querido hacer más daño a Laporta lo podría haber dicho porque va con el freno de mano puesto".

Miguel Martín Talavera: "Laporta se la ha clavado a Messi. El Barcelona estaba en un sitio antes de que llegase Messi y mira dónde le han dejado. Messi ha hecho grande a este equipo y merecía hasta el último céntimo, el problema es los contratos desorbitados para otros futbolistas que eran normales".