La 'Barra Libre': "No mencionar a Piqué es premeditado, la relación con Messi podría ser mejorable"

La Barra Libre de 'SER Deportivos' ha analizado la actualidad deportiva de la semana donde han hablado sobre las declaraciones de Messi donde señala su enfado ante las palabras de Laporta, así como el estado de forma de Hazard en el Madrid y de Sergio Ramos en el PSG. Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Antón Meana, Jordi Martí y Diego González, son los periodistas que han debatido junto al director del programa de la SER, Francisco José Delgado.

Palo de Messi a Laporta, ¿y a Piqué?

Jordi Martí: "Messi está resentido y no se lo perdona. Cualquier insinuación de jugar gratis son cosas que te puedes ahorrar. Me parece razonable preguntarnos en voz alta si es cierto que el argentino estaba dispuesto a reducir al 50% toda su remuneración. ¿Se trata de rebajarse el salario para recuperarlo en los próximos tres años? Esta pregunta que me hago es la misma que me hice en su momento, ojo, siendo favorable a que el Barcelona hiciera el esfuerzo económico en retener a Messi".

"No mencionar a Piqué es premeditado. La relación de Piqué con Messi podría ser mejorable".

"Antes de que se fuera, dentro de los miembros de la Barra Libre hay quien dice que la deriva del Barcelona era por Messi".

"¿Con 1.000 millones de ingresos puedes pagar 70 de salario? Sí. Con 615 de ingresos, no".

Antón Meana: "Sois tan fríos... le tratáis como si fuese un don nadie".

Antonio Romero: "Lo hubiera vendido el año pasado, esto es una decisión deportiva disfrazada de decisión económica. Laporta sabía que no podía renovar a Messi y lo ha usado como baza electoral. Estoy convencido que fue para ser presidente y Laporta es un mentiroso. Ha mentido a Messi y al socio. Que haya virado tanto el viento de un futbolista que ponía toda la carne en el asador... me sorprende que en apenas dos meses haya pasado a ser un 'a lo mejor no se quería bajar al 50% el sueldo'. Si Messi hubiera querido hacer más daño a Laporta lo podría haber dicho porque va con el freno de mano puesto".

"Es evidente que Messi tenía un contrato que el Barcelona no lo podía sostener. No sé si el PSG va a poder, pero el FC Barcelona no podía mantener las exigencias económicas, no solo eso, que evidentemente tenía al presidente de turno entre la espada y la pared, sino que tampoco podían con las exigencias de los colegas de Messi".

"Piqué te podrá caer mal o lo que sea, pero ha sido de los 3 o 4 centrales del mundo en la última década, todo lo que se dice de Messi vale también para él, se ha ganado desde el primer hasta el último euro que ha cobrado".

"Cada uno defiende su contrato y le pagan lo que ha sido capaz de acordar, lo que no vale es criticar lo mal que está el Barcelona en lo económico y luego irte de rositas. Parte de la responsabilidad de que el Barcelona haya pagado sobresueldos es de un tipo que actúa de forma tirana. Messi ha dominado el vestuario del Barcelona como un tirano en lo deportivo y en lo económico. Lo de Ramos no era ni parecido. Siendo también un 'capo' Ramos, no podía tener tanto poder, siendo el mejor central de la historia de España no te daba títulos. Messi era el presidente, el Barcelona estaba a sus pies, pero en las últimas cinco temporadas se ha comido el centro de un donut en Europa y ha ganado una Copa del Rey".

Miguel Martín Talavera: "Laporta se la ha clavado a Messi. El Barcelona estaba en un sitio antes de que llegase Messi y mira dónde le han dejado. Messi ha hecho grande a este equipo y merecía hasta el último céntimo, el problema es los contratos desorbitados para otros futbolistas que eran normales".

"Piqué no te ganaba títulos, el que sí que lo hacía año sí, año también, es el que se ha ido al PSG. Al único al que le puedes pagar eso es a Messi".

Diego González: "¿Qué está pasando con Messi? Era el ídolo de toda la Liga, no entiendo cómo os cargáis a los ídolos, le estáis machacando".

Hazard, ¿aprovechable en el Madrid?

Antón Meana: "Es aprovechable pero le quedan muy pocas oportunidades. Es preocupante que el Madrid no haya sido capaz de ver al mejor Hazard. Creo que es una operación fallida, más por culpa de él que del Madrid".

"No está bien, si va con Bélgica, le tocan un poco y tiene que parar. En la Eurocopa no jugó".

Miguel Martín Talavera: "Si está bien físicamente y Ancelotti dice la verdad, toca ponerle".

Antonio Romero: "Si quieres que Ancelotti salga delante de un micrófono y diga que es un futbolista de relleno en la plantilla... te estás equivocando. Por delante de Vinícius y Rodrygo, en el primer partido, mete a Hazard y Bale. En el segundo entra Hazard y al final Ancelotti se tiene que rendir".

La situación de Ramos en París

Jordi Martí: "Me gustaría dar mi opinión sobre el asunto de Sergio Ramos. Para poder formular mi opinión, tengo que tener información. ¿Qué le pasa? ¿No es muy extraño que sigan esas molestias en el sóleo?"

Antón Meana: "Sergio Ramos tiene una molestia en el sóleo que le impide rendir al 100%. A la mínima que fuerce no le responde la pierna. Llevó la pierna al límite, tanto forzó que tiene la pierna muy tocada. Ahora la pierna no le responde. No tienen tiempo de recuperación y por mucho que los Ramos se enfaden no hay plazo de recuperación".

Antonio Romero: "Los Ramos se enfadan porque ellos consideran que después del próximo parón, Sergio Ramos consideran que está para jugar. Ellos creen que podría. Van a defender el contrato, pero tampoco se agarran a él. Te dicen que después del parón puede debutar, tengo que ser honesto y me lo dijeron antes del anterior parón".

Atlético de Madrid y su triunfo al Betis

Antonio Romero: "Creo que el Atlético de Madrid hizo el mejor partido de la temporada contra un gran rival. Os ha costado mucho superar ese mantra de que para ganar necesita hacer un fútbol rácano. Es mentira, pero una mentira zafia, pensando que solo puede aspirar a títulos metiendo el primero y yéndose atrás. La afición del Atlético está mucho más contenta ganando como ganó ayer que como otras veces".

Miguel Martín Talavera: "Un gran partido, un gran rival y solo espero que se respete al entrenador de la década".