Errejón no se anda con rodeos y señala por qué los líderes carecen del "mejor antídoto en materia climática"

El programa electoral de Más País dedica un espacio preferente a las políticas verdes. Sostiene que "la crisis climática es la gran tarea de cuya resolución van a depender los próximos 50 años" y propone todo tipo de medidas para frenar el calentamiento del planeta y reducir sus efectos.

Contempla que la Constitución reconozca "nuestra dependencia de la naturaleza, nuestro derecho a disfrutarla y nuestro deber de cuidarla, relacionándonos de forma sostenible y responsable", pero también cuestiones más concretas, como inversiones en políticas industriales, la rehabilitación energética de viviendas o la promoción del tren —en detrimento del avión— para los viajes peninsulares.

Pero su líder, Íñigo Errejón, ha ido mucho más al grano en una de sus últimas publicaciones en Twitter, centrada en la Cumbre del Clima de Glasgow: "Si la media de edad de los líderes mundiales que esta semana deciden las medidas frente a la crisis climática no triplicara la de quienes van a sufrir sus efectos, otro gallo cantaría. El mejor antídoto en materia climática es que los jóvenes tengan voz".

Aunque muchos tuiteros han respondido a su publicación recordándole su alianza con la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lo cierto es que basta con echar un vistazo a la edad los líderes del G-20 para entender su crítica:

Alemania: Angela Merkel (67)

Arabia Saudita: Salmán bin Abdulaziz (86)

Argentina: Alberto Fernández (62)

Australia: Scott Morrison (53)

Brasil: Jair Bolsonaro (66)

Canadá: Justin Trudeau (49)

China: Xi Jinping (68)

Corea del Sur: Moon Jae-in (68)

Estados Unidos: Joe Biden (78)

Francia: Emmanuel Macron (43)

India: Narendra Modi (71)

Indonesia: Joko Widodo (60)

Italia: Mario Draghi (74)

Japón: Fumio Kishida (64)

México: Andrés Manuel López Obrador (67)

Reino Unido: Boris Johnson (57)

Rusia: Vladímir Putin (69)

Sudáfrica: Cyril Ramaphosa (68)

Turquía: Recep Tayyip Erdoğan (67)

Unión Europea: Ursula von de Leyen (63)

Con una media de edad de 65 años, solo dos líderes, el canadiense Justin Trudeau (49) y el francés Emmanuel Macron (43) están por debajo de los 50 años.

Jóvenes activistas

La archiconocida Greta Thunberg (18 años) ha recordado en una concentración del colectivo ecologista Fridays For Future que el "cambio no va a venir de ahí dentro" (en referencia a las reuniones de los líderes políticos): "Decimos no más 'bla, bla, bla', no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que sea que hagan ahí dentro".

Pero más allá de la adolescente sueca, muchas de las voces más aclamadas del activismo por el clima son de jóvenes activistas. Este martes, por ejemplo, la activista indígena Txai Suruí ha acaparado la atención de los medios brasileños, que han recordado las tragedias que la joven ha llevado a Glasgow.

La joven, de 24 años, ha hablado en la COP26 sobre los retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas de Brasil por la deforestación incontrolada y las consecuencias del cambio climático. Los medios brasileños han destacado que su padre está acosado en los tribunales y que su madre está amenazada de muerte, ambos por defender los derechos indígenas.