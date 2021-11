Las redes se vuelcan con Ana Rosa Quintana tras anunciar que padece cáncer: "Que la fuerza te acompañe"

Ana Rosa Quintana anunció este martes en el inicio de su programa que padece un cáncer de mama que le impide continuar al frente del magazine matinal de 'Telecinco'.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama", dijo la presentadora, en su editorial diario. "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo mas normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba", explicó.

Tras este anuncio, las redes sociales se llenaban de mensajes emotivos para dar ánimo y apoyo a Ana Rosa. Desde compañeros de profesión hasta líderes políticos, nadie ha querido faltar en uno de los días más difíciles en la vida de la periodista.

"Mucho cariño y toda la fuerza a Ana Rosa Quintana en este proceso. Espero que tengas una pronta recuperación y puedas volver a las pantallas en poco tiempo. Un abrazo", publicó Pedro Sánchez, para arropar a la presentadora. "Que la fuerza te acompañe para recorrer con paso firme este nuevo camino. Ojalá tu valentía, serenidad y entereza de hoy anime a muchas mujeres a acudir a sus revisiones, citas médicas que salvan vidas", escribió su compañera Carlota Corredera.

Después de la marea de mensajes, era la propia Quintana quien quiso agradecer todo el apoyo. "Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones. Eso sí, todas en positivo", dijo en un tweet. "Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias", concluyó el agradecimiento.

Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco irè respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo.

Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño.Gracias — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) November 2, 2021

Que la fuerza te acompañe para recorrer con paso firme este nuevo camino, @anarosaq 💗 Ojalá tu valentía, serenidad y entereza de hoy anime a muchas mujeres a acudir a sus revisiones, citas médicas que salvan vidas 🙏🏻🕯 — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) November 2, 2021

Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 2, 2021

Mucho cariño y toda la fuerza a Ana Rosa Quintana en este proceso.



Espero que tengas una pronta recuperación y puedas volver a las pantallas en poco tiempo. Un abrazo, @anarosaq. https://t.co/HuCVBWua2C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 2, 2021