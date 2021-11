Las elecciones en Portugal ya tienen fecha: serán el 30 de enero

El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió disolver este miércoles las cortes democráticas, tras el rechazo a sus Presupuestos, y dejó en el aire la fecha en la que se celebrarían las elecciones.

Sin embargo, se han despejado todas las dudas este jueves, cuando de Sousa ha anunciado en un discurso en un discurso en el palacio de Belém, sede de la Jefatura del Estado, que se celebrarán el próximo domingo 30 de enero, donde los socialistas tratarán de volver a ganar los comicios y mantenerse en el gobierno.

Era la fecha esperada por la mayoría de medios lusos, ya que de esta forma se le concede tiempo a finalizar algunos procesos legislativos pendientes y da margen a las formaciones de centroderecha a resolver sus crisis internas. Este tiempo de reacción habría sido solicitado en la reunión del Consejo de Estado, donde participan los nueve partidos con representación parlamentaria además de los agentes sociales.

“He escuchado a todas las partes y al Consejo de Estado. He analizado la situación económica y social. He reflexionado sobre la situación económica y financiera. Con todo, he decidido disolver la Asamblea y convocar elecciones para el 30 de enero”, ha dicho el presidente portugués en un discurso a la población portuguesa.

Sin embargo, no ha habido unanimidad entre los partidos para elegir este 30 de enero. Algunas formaciones solicitaron que se realizasen con mayor brevedad debido a la gestión de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

Así, según las leyes portuguesas, desde que se publica el decreto de disolución de la Asamblea hasta la celebración de los comicios deben pasar entre 55 y 60 días. Por ello, de Sousa ha anunciado la fecha en la que disolverá la Cámara, pero no ha firmado todavía el decreto para evitar que las elecciones se celebren a principios de enero y la campaña electoral interfiera con las navidades.