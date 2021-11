PSOE y Unidas Podemos pactan la derogación de la Ley Mordaza

Los socios de Gobierno siguen esforzándose en mostrar sintonía tras las tensiones de las últimas semanas. Tras el acuerdo para la derogación de la reforma laboral del PP, hoy PSOE y Unidas Podemos han confirmado el pacto para derogar definitivamente la Ley Mordaza del PP, uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno y para el que el presidente Pedro Sánchez reiteró su intención de poner "punto y final" durante el Congreso del PSOE

El secretario de Estado de agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha confirmado esta mañana el acuerdo "sobre las enmiendas" que van a presentar agradeciendo al PNV el "impulso" para poder "hacer realidad" la derogación. Se pone fin así a mas de un año de bloqueo de la proposición de Ley, presentada por los nacionalistas vascos, cuyo trámite de enmiendas se llevaba prorrogando desde entonces ante la queja de los jeltzales.

El principal escollo entro los socios, las denominadas "devoluciones en caliente" han quedado finalmente fuera de la norma, como adelantó La SER, y esa exigencia de Unidas Podemos se aplaza para ser debatida en la futura Ley de Extranjería. Una norma que, según Santiago, seguirá los criterios internacionales. Sobre la futura norma que pondrá fin a la ley impulsada por el PP en 2014, los socios de Gobierno destacan que se introducirá como objeto de la nueva ley "el disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas", garantizando los poderes públicos "las efectivas condiciones para ello".

Fin a las sanciones por tomar imágenes y garantía del derecho de reunión

La nueva ley, según han acordado los socios, reflejará las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación para que "no se pueda no sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias".

También se abogará por el respecto a la garantía del derecho de manifestación "solo deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez" explican estas fuentes poniendo como ejemplo la manifestación por sentencia de La Manada.

También se garantiza se garantiza la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica y se añadirán cambios en cuanto a la cuantía económica de las multas, siempre con "criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado". También se ha acordado que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente alegada.