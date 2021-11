Qué es el metaverso y cómo va a cambiar nuestras vidas

Tan solo el tiempo nos dirá si el metaverso de Mark Zuckerberg será ese universo digital que pudimos ver en la película Ready, Player One o un simple juego que nos permitirá desarrollar una vida paralela como ya vimos en plataformas del estilo Second Life. Mientras que algunos aseguran que se trata de la gran bomba de humo del director ejecutivo de Meta para ocultar los papeles de Facebook, otros opinan que estamos ante la next big thing que sacudirá los cimientos de la tecnología.

Hace apenas unos días, el creador de la red social anunciaba el desarrollo de una especie de mundo virtual, posteriormente bautizado como el metaverso, en el que podremos hacer todo lo que siempre habíamos imaginado sin salir desde nuestra habitación. Todo ello a partir de una serie de dispositivos, que irán lanzando a medida que vaya madurando la idea, mediante la que nos adentraremos en una dimensión paralela en la que podremos hacer todo aquello que imaginemos.

Así será la experiencia inmersiva en el metaverso de Mark Zuckerberg

En una era en la que la sociedad está cada vez más individualizada, Mark Zuckerberg nos propone una válvula de escape mediante la que podremos reunirnos con todos nuestros seres queridos en una misma sala para celebrar, por ejemplo, un cumpleaños. También podremos surfear junto a ellos en una playa paradisiaca o, simplemente, ver en una película en compañía sin la necesidad de movernos de nuestros hogares. Una experiencia inmersiva, potenciada por gafas de realidad virtual y otros dispositivos que iremos conociendo en el futuro, que aspira a convertirse en la gran alternativa a las redes sociales.

La debacle de Facebook, provocada entre otras cosas por los múltiples escándalos en los que ha estado inmerso la red social durante estos últimos años, ha acelerado el proceso para que Mark Zuckerberg trate de convencer a la sociedad de que el fin de las redes sociales está más cerca que nunca y que la nueva forma de comunicarnos será a través de un mundo virtual. Y es que, ante la caída en número de usuarios en la red social por excelencia, el director ejecutivo de Meta se lo ha jugado todo a su nuevo universo.

La fuerte apuesta de Mark Zuckerberg por la realidad virtual y aumentada

Algo que se ha podido comprobar tras la declaración de los resultados fiscales de la compañía, donde la empresa liderada por Mark Zuckerberg daba a conocer que había invertido 18.500 millones de dólares en investigación y desarrollo en campos como el de la realidad virtual y la realidad aumentada. Una última bala para seguir reinando en el campo de las redes sociales o para desmoronarse por completo.

Porque Meta no será la única empresa que tratará de formar su propio universo. Otras, como por ejemplo Google o Microsoft, miran de reojo la fuerte apuesta de Facebook por este universo digital y esperan su oportunidad para hacer lo propio. Porque no solo está en juego la posibilidad de convertirse en el metaverso preferencial, también los miles de millones que pueden ganar a partir de los distintos dispositivos que favorezcan la experiencia inmersiva y los micropagos asociados al universo digital.