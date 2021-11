Pide a su abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y emociona: "Cuando llaman por teléfono los hijos"

Una eterna búsqueda que todo el mundo emprende en su vida como objetivo vital y que solo algunos consiguen es encontrar la felicidad. Cuanto más años cumples y más mayor te haces, con más sabiduría y perspectiva ves la vida y aprendes a saborear cada momento como si fuera el último. De esto saben bien los abuelos, que miran al pasado y en su presente son capaces de definir aquellas pequeñas cosas que bastan para ser feliz cada día. Y como ejemplo de esto, se ha hecho tremendamente viral en Twitter un listado de un abuelo sobre aquellas actividades o momentos con los que es feliz.

"Le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada", ha compartido la usuaria @raquelmoralss, y junto a este texto dos imágenes de dos hojas de un cuaderno con frases escritas a bolígrafo por su abuelo con todo aquello que le gusta hacer y le emociona.

La lista viral de cosas que le hacen feliz a un abuelo

"Cuando me voy a Huelva para ver a mi hijo y nietaso", comienza a enumerar. También pone "despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí", tachando "levantarme por la mañana y ver a mi mujer dormir". Y prosigue: "Tocar la guitarra y cantar lo poco que sé, por las tardes", "conducir mi coche y viajar", "en el verano irnos a la playa" o "bajar a la terraza del bar a desayunar en el verano".

"Merendar alguna tarde en el bar churro y chocolate", "cuando nos llaman por teléfono los hijos, que no son muchas veces", "hacer algo en el piso, arreglar cualquier cosa y que me salga bien" y "cuando nos juntamos todos, hijos y nietos, para comer en un bar", concluye.

le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada — raquel (@raquelmoralss) November 3, 2021

Este tweet ha arrasado en la red social, logrando más de 19.000 retweets y más de 189.000 'me gusta'. De hecho, han llegado miles de respuestas de gente compartiendo lo que les han respondido sus seres queridos y mostrando su emoción al leer el listado. Por ejemplo, la actriz Ana Milán, que ha mandado un mensaje a sus seguidores al respecto: "En serio, llamad a vuestros padres y abuelos mientras podáis. Un día iréis a echar mano del teléfono, para contarles algo que acaba de pasar y os daréis cuenta de que ya no hay posibilidad. Y escuece. Un montón".

"Mirad mi padre qué mono, voy a llorar", escribe una usuaria adjuntando la imagen, o "yo no sé si amar al mío o reírme por no llorar" puso otra. En respuesta al tweet original se pueden leer cientos de listados de deseos de abuelos, padres, madres, etc.

mirad mi padre que mono voy a llorar — Irene (@Ireneandrade0) November 4, 2021

También le pregunte a mi mamá y la verdad es que no esperaba menos... Nos hace felices comer y si es juntas, mejor. La amo ❤️ — 💚💜S. Napalm®💜💚 (@iamanicon) November 4, 2021