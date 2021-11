Ada Colau responde a Piqué tras sus polémicas palabras sobre Barcelona y Madrid

Las declaraciones de Gerard Piqué suelen generar revuelo y dar que hablar. Las últimas han seguido la misma línea. El futbolista aseguraba que "Madrid es un ejemplo para Europa" y que le gustaría que Barcelona estuviera a "ese nivel". Por su parte, la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, le ha respondido en una entrevista en La Sexta Noche.

Colau se ha mostrado tranquila y ha comentado que cree que Piqué habla "como empresario". "Él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona", añadió la edil.

De igual modo, la alcaldesa aseguraba que "no es verdad que Barcelona esté peor que Madrid". "El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos", aseveraba. Asimismo, Colau añadía que Barcelona "es una de las ciudades más atractivas para las inversiones tecnológicas" y que "priorizan la lucha contra la desigualdad".

"Escucho que la poca vivienda pública que Madrid tenía la venden a fondos buitres y que están preocupados porque la gente vaya a los toros. Son modelos diferentes de ciudad", ha sentenciado.