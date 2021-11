La respuesta de Ayuso a una joven que hablaba sobre sus ex en Twitter

Muchas de las frases que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasan a la posteridad. Sin duda, una de las más comentadas y recordadas fue una que expresó en el marco de la última campaña electoral: “Que si uno no se quiere encontrar con su ex pareja en Madrid no lo va a hacer".

Justo hoy ese tema ha vuelto a ser comentado en Twitter, puesto que una internauta ha publicado, en un tuit mencionando a la presidenta, que había sido su cumpleaños y habían sido muchos los ex que la habían felicitado: "Realmente sorprendente la cantidad de ex que me han felicitado el cumple. Eso sí, no me crucé a ninguno ;)".

La tuitera ha conseguido la respuesta de Ayuso, aunque no es la primera vez que la presidenta comenta este tipo de cuestiones: "Si es que Madrid es maravilloso... ¡Felicidades!".